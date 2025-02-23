Стармер: «плохое» мирное соглашение не остановит Путина и приведет к катастрофе
Великобритания и США должны поддержать Украину и предоставить Киеву гарантии безопасности, а «плохое» мирное соглашение, которое не остановит президента РФ Владимира Путина, станет катастрофой для всех, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в статье для Sun.
Американский президент Дональд Трамп прав, когда призывает Европу взять на себя ответственность за свою безопасность, считает Стармер. Страны, по его мнению, должны увеличить расходы на оборону и играть более важную роль в НАТО. Разговоров об этом было много, и теперь, заявил британский премьер, «пришло время действовать». Хороший мир можно завоевать только силой, а у Киева должно быть право голоса на переговорах о своем будущем, считает он.
«И ей нужны надежные гарантии безопасности, чтобы мир продолжался. Я считаю, что Америка должна быть частью этой гарантии. Это в их интересах. Мирное соглашение, которое не остановит Путина от повторного нападения, станет катастрофой для всех», – заявил Стармер.
Он также допустил, что британские войска после заключения сделки могут быть направлены на Украину, и это не «легкомысленное» заявление. Солидарность должна продолжаться, и важно «не забывать, что безопасная и стабильная Украина отвечает национальным интересам Великобритании», подчеркнул премьер.
19 февраля газета The Washington Post сообщала, что страны Европы рассматривают возможность отправки на территорию Украины от 25 000 до 30 0000 военнослужащих. Их не планируют размещать вдоль линии соприкосновения. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обзвонил за вечер 21 февраля нескольких европейских лидеров. В частности, он поговорил с премьер-министрами Хорватии, Словении, Швеции, Ирландии и Люксембурга, президентами Польши, Чехии и Кот-д'Ивуара. Отдельно политик сообщил о «предметном разговоре» с канцлером ФРГ Шольцем, стороны обсуждали в том числе гарантии безопасности для Украины. Шольц после разговора призвал дать Киеву место на переговорах.