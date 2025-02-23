Стармер: «плохое» мирное соглашение не остановит Путина и приведет к катастрофе

Американский президент Дональд Трамп прав, когда призывает Европу взять на себя ответственность за свою безопасность, считает Стармер. Страны, по его мнению, должны увеличить расходы на оборону и играть более важную роль в НАТО. Разговоров об этом было много, и теперь, заявил британский премьер, «пришло время действовать». Хороший мир можно завоевать только силой, а у Киева должно быть право голоса на переговорах о своем будущем, считает он.