Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил на этой неделе, что у Зеленского нет на руках карт для того, чтобы вести переговоры с Россией. Он подчеркнул, что Москву можно было бы отговорить от участия в конфликте, но экс-президент США Джо Байден и Зеленский говорили неправильные вещи.