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Шольц призвал дать Украине место за столом переговоров

Ведомости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским призвал допустить представителей Украины до переговоров. Об этом Шольц заявил в X.

«Украина должна присутствовать за столом переговоров о мире в Украине. Вопросы европейской безопасности необходимо обсуждать с европейцами. Мы поддерживаем Украину до тех пор, пока не будет достигнут справедливый мир. Я заверил в этом Зеленского еще раз», – написал политик.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил ранее в своем Telegram-канале, что обзвонил за вечер 21 февраля нескольких европейских лидеров. В частности, Зеленский поговорил с премьер-министрами Хорватии, Словении, Швеции, Ирландии и Люксембурга, президентами Польши, Чехии и Кот-д'Ивуара. 

Отдельно политик сообщил о «предметном разговоре» с Шольцем. Стороны, по его словам, обсудили пути завершения конфликта на Украине и гарантии безопасности. Зеленский сообщил, что поблагодарил канцлера за вклад Германии «в защиту тысяч жизней, а также за лидерство в укреплении противовоздушной обороны Украины». Он уточнил, что с начала боевых действий объем помощи Украине со стороны Берлина составил 43,6 млрд евро.

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил на этой неделе, что у Зеленского нет на руках карт для того, чтобы вести переговоры с Россией. Он подчеркнул, что Москву можно было бы отговорить от участия в конфликте, но экс-президент США Джо Байден и Зеленский говорили неправильные вещи.

Bloomberg со ссылкой на источники в Киеве и Вашингтоне писал, что украинский президент рассчитывает провести встречу с Трампом раньше президента РФ Владимира Путина, а поводом для нее может стать подписание соглашения по редкоземельным металлам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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