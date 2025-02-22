Шольц призвал дать Украине место за столом переговоров
Канцлер ФРГ Олаф Шольц после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским призвал допустить представителей Украины до переговоров. Об этом Шольц заявил в X.
«Украина должна присутствовать за столом переговоров о мире в Украине. Вопросы европейской безопасности необходимо обсуждать с европейцами. Мы поддерживаем Украину до тех пор, пока не будет достигнут справедливый мир. Я заверил в этом Зеленского еще раз», – написал политик.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил ранее в своем Telegram-канале, что обзвонил за вечер 21 февраля нескольких европейских лидеров. В частности, Зеленский поговорил с премьер-министрами Хорватии, Словении, Швеции, Ирландии и Люксембурга, президентами Польши, Чехии и Кот-д'Ивуара.
Отдельно политик сообщил о «предметном разговоре» с Шольцем. Стороны, по его словам, обсудили пути завершения конфликта на Украине и гарантии безопасности. Зеленский сообщил, что поблагодарил канцлера за вклад Германии «в защиту тысяч жизней, а также за лидерство в укреплении противовоздушной обороны Украины». Он уточнил, что с начала боевых действий объем помощи Украине со стороны Берлина составил 43,6 млрд евро.
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил на этой неделе, что у Зеленского нет на руках карт для того, чтобы вести переговоры с Россией. Он подчеркнул, что Москву можно было бы отговорить от участия в конфликте, но экс-президент США Джо Байден и Зеленский говорили неправильные вещи.
Bloomberg со ссылкой на источники в Киеве и Вашингтоне писал, что украинский президент рассчитывает провести встречу с Трампом раньше президента РФ Владимира Путина, а поводом для нее может стать подписание соглашения по редкоземельным металлам.