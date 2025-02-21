Зеленский намерен встретиться с Трампом раньше Путина
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает провести встречу с американским лидером Дональдом Трампом раньше президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Киеве и Вашингтоне.
Собеседники агентства заявляют, что повод для встречи может стать подписание соглашения по редкоземельным металлам.
21 февраля советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил, что Вашингтон ожидает от Зеленского подписания договора о редкоземельных металлах. В феврале Трамп предложил обменять помощь США на украинские редкоземельные металлы.
Президент Трамп заявил 21 февраля, что у Зеленского нет на руках карт для того, чтобы вести переговоры с Россией. По его версии, Россию можно было бы отговорить от участия в конфликте, но экс-президент США Джо Байден и Зеленский говорили «неправильные вещи».
В феврале стало известно о подготовке к встрече президентов США и России Трампа и Владимира Путина. 12 февраля лидеры двух стран провели телефонный разговор, 18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры.