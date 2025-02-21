Зеленский намерен встретиться с Трампом раньше Путина

Президент Трамп заявил 21 февраля, что у Зеленского нет на руках карт для того, чтобы вести переговоры с Россией. По его версии, Россию можно было бы отговорить от участия в конфликте, но экс-президент США Джо Байден и Зеленский говорили «неправильные вещи».