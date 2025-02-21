Трамп заявил о неважности Зеленского в контексте переговоров с Россией

«Он был на встречах три года с президентом [Джо Байденом], который понятия не имел, что делает. Он был на встречах три года, и ничего не было сделано. Так что я не думаю, что его присутствие на встречах так уж важно, если честно», – сказал американский лидер, отметив, что он бы ответил на телефонный звонок Зеленского, если бы тот позвонил.