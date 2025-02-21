Трамп заявил о неважности Зеленского в контексте переговоров с Россией

Трамп заявил о неважности Зеленского в контексте переговоров с РоссиейАмериканский президент также указал, что у Украины не осталось козырей
У президента Украины Владимира Зеленского нет на руках карт для того, чтобы вести переговоры с Россией, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
Трамп заметил, что уже много лет наблюдает за Зеленским, разрушением городов, гибелью людей.
«Так вот, я смотрел на это годами, и я видел, как он ведет переговоры, не имея карт в руках. У него нет карт. И ты начинаешь уставать от этого. Просто устаешь от этого. И я тоже устал», – сказал Трамп
На вопрос журналиста, кто виноват в украинском конфликте, Трамп ответил: «Мне надоело это слушать». Он также подчеркнул, что Россию можно было бы отговорить от участия в конфликте, но экс-президент США Джо Байден и Зеленский говорили неправильные вещи.
«Я сказал, знаете, эти ребята [Байден и Зеленский] собираются вступить в войну <…> Байден сказал не то, Зеленский сказал не то», – объяснил Трамп.
Трамп также раскритиковал недовольство Зеленского по поводу его отсутствия на переговорах в Саудовской Аравии, подчеркнув, что его присутствие там «не так уж важно».
«Он был на встречах три года с президентом [Джо Байденом], который понятия не имел, что делает. Он был на встречах три года, и ничего не было сделано. Так что я не думаю, что его присутствие на встречах так уж важно, если честно», – сказал американский лидер, отметив, что он бы ответил на телефонный звонок Зеленского, если бы тот позвонил.
Во время интервью Трамп также выразил недовольство сорванной Киевом сделкой по полезным ископаемым.
«Наш министр финансов [Скотт Бессент], очень хороший человек, действительно поехал туда, и они даже не смогли приблизиться к заключению сделки, – сказал он. – Честно говоря, мне бы не хотелось, чтобы он туда не ездил и тратил все свое время впустую».
Трамп заметил, что когда Бессент хотел заключить сделку, он не смог встретиться с Зеленским.
«Так что это была пустая поездка, еще и опасная. Мне не понравилось, что он это делает, потому что он хороший человек. Я не хотел, чтобы он подвергал себя опасности, потому что у меня было предчувствие, что что-то подобное может случиться», – добавил американский президент.
18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Встреча продолжалась 4,5 часа.
Президент Украины Зеленский заявил, что не признает переговоры в Эр-Рияде, поскольку они были проведены без участия Киева. Уолтц говорил 19 февраля, что сейчас отношения США и Украины «сопровождаются разочарованием и явно идут не в том направлении».