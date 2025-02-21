США ожидают от Зеленского подписания договора о редкоземельных металлах
Президент Украины Владимир Зеленский подпишет соглашение о редкоземельных металлах с США и это произойдет в ближайшем будущем, заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.
«Суть в том, что президент Зеленский подпишет это соглашение, и вы увидите это в самое ближайшее время. Это хорошо для Украины», – сказал Уолтц на Конференции консервативного политического действия (CPAC).
Уолтц заявил, что такое соглашение выгодно для Украины.
«Что может быть лучше для Украины, чем экономическое партнерство с США? Это во-первых. А во-вторых, что может быть лучше для Украины, чем прекращение убийств?» – добавил он.
Уолтц также заметил, что у администрации США есть обязательство перед американскими налогоплательщиками – «вернуть сотни миллиардов долларов, вложенных в эту войну».
«Потому что, знаете, в чем заключается вклад Европы? Европейская помощь предоставляется в виде займов, которые зачастую возвращаются за счет процентов с замороженных российских активов. То есть Европа получает свои деньги обратно, а американский народ – нет. Это недопустимо, – сказал он. – Поэтому мы предлагаем соглашение, которое выгодно всем».
Уолтц также заметил, что СМИ игнорируют тот факт, что именно Зеленский в рамках своего «плана победы» предложил партнерство, заявив, что у Украины есть алюминий, галлий, тритий и другие редкоземельные металлы, которые нуждаются в инвестициях для организации экспорта.
«Президент [Дональд] Трамп – искусный переговорщик, и теперь он предложил это соглашение, отправив министра финансов прямо в Киев для его обсуждения. Но после этого мы видим риторику в СМИ», – сказал он.
Уолтц также заявил что конфликт на Украине будет вскоре завершен.
«При Трампе эта война закончится, и закончится скоро. Он – президент мира», – сказал он.
Украинская сторона предложила включить в соглашение с США по полезным ископаемым условия раздела прибыли от их добычи и предоставления зарубежных инвестиций, сообщил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона.
В феврале Трамп предложил обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины. Келлог уточнял, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах.
16 февраля Financial Times писала, что Зеленский не согласился с предложением США, предусматривающим передачу Америке 50% прав на редкоземельные минералы республики в обмен на военную помощь. По словам источников издания, Вашингтон намеревался получить доступ к украинским ресурсам взамен на уже предоставленную поддержку, в то время как новый объем поставок даже не обсуждался.
14 февраля Reuters сообщало, что Вашингтон хотел поставить украинского президента перед фактом для подписания сделки, чтобы он согласился на нее вслепую. Зеленский отклонил предложение и пытается договориться о более выгодном соглашении. Президент Украины хочет видеть в любой сделке по ресурсам американские и европейские гарантии безопасности. Кроме того, он добивается участия других государств, в том числе Евросоюза, в будущем использовании природных ресурсов.