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Зеленский за вечер обзвонил сразу шесть европейских лидеров

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский после критики со стороны администрации президента США Дональда Трампа обзвонил за вечер лидеров шести стран Европы. Об этом стало известно из публикаций в Telegram-канале политика.

Сначала Зеленский опубликовал сообщение о своем разговоре с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Спустя час появилась информация о звонке президенту Польши Анджею Дуде. Третьим собеседником стал президент Чехии Петр Павел.

После этого Зеленский провел разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Затем он поговорил с премьер-министром Словении Робертом Голобом. Завершил серию звонков разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

В сообщениях на канале политика поясняется, что в ходе вышеуказанных разговоров основное внимание уделялось выражению благодарности европейским лидерам за их поддержку, обсуждению будущих поставок и совместной работы над «гарантиями безопасности».

21 февраля американский лидер Дональд Трамп заявил о неважности Зеленского в контексте переговоров с Россией. По его словам, у украинского президента нет на руках карт для того, чтобы вести переговоры с Россией. Также Трамп раскритиковал недовольство Зеленского по поводу его отсутствия на переговорах в Саудовской Аравии, отметив, что его присутствие там «не так уж важно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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