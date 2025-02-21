Зеленский за вечер обзвонил сразу шесть европейских лидеров
Президент Украины Владимир Зеленский после критики со стороны администрации президента США Дональда Трампа обзвонил за вечер лидеров шести стран Европы. Об этом стало известно из публикаций в Telegram-канале политика.
Сначала Зеленский опубликовал сообщение о своем разговоре с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Спустя час появилась информация о звонке президенту Польши Анджею Дуде. Третьим собеседником стал президент Чехии Петр Павел.
После этого Зеленский провел разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Затем он поговорил с премьер-министром Словении Робертом Голобом. Завершил серию звонков разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.
В сообщениях на канале политика поясняется, что в ходе вышеуказанных разговоров основное внимание уделялось выражению благодарности европейским лидерам за их поддержку, обсуждению будущих поставок и совместной работы над «гарантиями безопасности».
21 февраля американский лидер Дональд Трамп заявил о неважности Зеленского в контексте переговоров с Россией. По его словам, у украинского президента нет на руках карт для того, чтобы вести переговоры с Россией. Также Трамп раскритиковал недовольство Зеленского по поводу его отсутствия на переговорах в Саудовской Аравии, отметив, что его присутствие там «не так уж важно».