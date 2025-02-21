Зеленский за вечер обзвонил сразу шесть европейских лидеров

21 февраля американский лидер Дональд Трамп заявил о неважности Зеленского в контексте переговоров с Россией. По его словам, у украинского президента нет на руках карт для того, чтобы вести переговоры с Россией. Также Трамп раскритиковал недовольство Зеленского по поводу его отсутствия на переговорах в Саудовской Аравии, отметив, что его присутствие там «не так уж важно».