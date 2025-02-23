Российские военные взяли под контроль Новоандреевку и Улаклы в ДНР

В районе населенных пунктов Волчанск и Золочев Харьковской области ВСУ потеряли шесть боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, включая 155-мм гаубицу М777. Потери ВСУ в районе населенных пунктов Купянск, Двуречная, Песчаное, Шийковка Загоруйковка, Новая Кругляковка, Староверовка, Зеленый Гай Харьковской области, а также Ямполовка и Ямполь ДНР составили два бронетранспортера М113, один бронетранспортер VAB, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и склад боеприпасов.