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Российские военные взяли под контроль Новоандреевку и Улаклы в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенные пункты Новоандреевка и Улаклы в ДНР. Это следует из ежедневной сводки Минобороны РФ.

«В результате решительных наступательных действий подразделения “Южной” группировки войск освободили населенный пункт Улаклы. <...> Подразделения группировки войск “Центр” завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка», – говорится в сообщении.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией РФ было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам проведения сборов руководящего состава ВСУ в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 73 беспилотника.

В районе населенных пунктов Волчанск и Золочев Харьковской области ВСУ потеряли шесть боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, включая 155-мм гаубицу М777. Потери ВСУ в районе населенных пунктов Купянск, Двуречная, Песчаное, Шийковка Загоруйковка, Новая Кругляковка, Староверовка, Зеленый Гай Харьковской области, а также Ямполовка и Ямполь ДНР составили два бронетранспортера М113, один бронетранспортер VAB, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и склад боеприпасов.

Подразделения группировки «Центр», взявшие село Новоандреевку в ДНР, также нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Котлино, Зверево, Сергеевка, Ленина, Березовка, Шевченко, Удачное, Успеновка и Андреевка (ДНР). Украинские потери составили: боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины «Козак», пять автомобилей и три артиллерийских орудия.

Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом России Владимиром Путиным. Ее целями президент объявил денацификацию, демилитаризацию соседней страны, а также защиту населения Донбасса. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.

6 августа 2024 г. войска Украины зашли на территорию Курской области. С того момента в субъекте объявили режим контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайную ситуацию (ЧС) федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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