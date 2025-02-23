В НАТО назвали один из ключевых уроков конфликта на Украине

В январе Швеция заявила, что разработала технологию, которая позволяет множеству беспилотников разного размера работать вместе. В подобных разработках задействованы и другие западные страны, отмечает Business Insider. Йонсон рассказал, что такие дроны удалось разработать менее чем за год, тогда как раньше на это могло уйти пять лет. «Мы были сосредоточены на быстрой разработке этой возможности, чтобы как можно быстрее передать ее в руки бойцов», – сказал министр.