В НАТО назвали один из ключевых уроков конфликта на Украине
Беспилотники играют важную роль в российско-украинском конфликте, технологии и тактика быстро развиваются и НАТО необходимо это учитывать, пишет Business Insider.
Издание приводит слова министра обороны Швеции Пола Йонсона. По его словам, одним из ключевых уроков, извлеченных Стокгольмом из этого конфликта, стала необходимость в более автономных возможностях.
«Масштаб и объем, а также то, как быстро технологические разработки происходят на Украине, – это заставило нас осознать, что это область, в которую нам нужно вкладывать значительные средства», – сказал он.
В январе Швеция заявила, что разработала технологию, которая позволяет множеству беспилотников разного размера работать вместе. В подобных разработках задействованы и другие западные страны, отмечает Business Insider. Йонсон рассказал, что такие дроны удалось разработать менее чем за год, тогда как раньше на это могло уйти пять лет. «Мы были сосредоточены на быстрой разработке этой возможности, чтобы как можно быстрее передать ее в руки бойцов», – сказал министр.
В прошлом году Великобритания и Латвия основали «коалицию беспилотников» для закупки дронов для Украины, напоминает издание. В нее входят 17 стран, включая Францию, Германию, Италию и Канаду. При этом Латвия создает «армию беспилотников» и для собственных нужд. Министр обороны республики Андрис Спрудс заявил, что страна укрепляет свои возможности «на всех уровнях национальных вооруженных сил», а коалиция внесла значительный вклад в развитие «латвийской индустрии дронов». На Украине, добавил он, БПЛА «доказали свою решающую роль в современной войне».
В июле 2024 г. стало известно, что Швеция войдет в коалицию, которая поддерживает вооруженные силы Украины (ВСУ) совместными закупками дронов. Помимо Швеции соглашение подписали Австралия, Дания, Эстония, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Великобритания и Германия. Коалицию возглавляют Латвия и Великобритания.