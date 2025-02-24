ФБР и Пентагон отказались выполнять требование Маска об отчетах
Руководители некоторых ведомств в США, в том числе ФБР и министерства обороны, призвали федеральных служащих не выполнять требование главы департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска об отчете о своих достижениях за прошлую неделю. Об этом пишет The New York Times.
«Когда директива распространилась по всему федеральному правительству, сотрудники некоторых ведомств, в том числе ФБР, управления по координации деятельности американских спецслужб и министерств обороны, энергетики, здравоохранения и социальных служб, а также внутренней безопасности, получили указание не реагировать», – говорится в материале.
Отмечается также, что требование распространяется и на федеральных судей. По данным NYT, административный отдел федеральных судов сообщил судьям и сотрудникам, что «это электронное письмо не было отправлено судебной или административной властью, и мы рекомендуем не предпринимать никаких действий».
Дарин Селник, исполняющий обязанности главы Пентагона по кадровым вопросам, попросил сотрудников ведомства «пока воздержаться от каких-либо комментариев», указав в своем заявлении, что «министерство обороны несет ответственность за оценку работы своего персонала и проведет любую оценку в соответствии со своими процедурами». Директор управления национальной разведки Талси Габбард дала указание всем сотрудникам разведывательного сообщества не отвечать на запросы, «учитывая конфиденциальный характер нашей работы». Директор ФБР Каш Патель также попросил сотрудников воздержаться от ответов, так как «ФБР через офис директора отвечает за все наши процессы проверки». По данным NYT, аналогичным образом своих сотрудников проинструктировали руководители высшего звена в департаментах штата и национальной безопасности.
Reuters писало, что вечером 22 февраля администрация президента США Дональда Трампа разослала федеральным служащим письма с требованием отчитаться о проделанной за неделю работе. Маск предупредил в соцсети X, что молчание в ответ на запрос приведет к увольнению. Электронные письма с темой «Что вы делали на прошлой неделе?» получили, в том числе, работники комиссии по ценным бумагам и биржам, национальное управление океанических и атмосферных исследований, центры по контролю и профилактике заболеваний и др. Согласно информации агентства, для подготовки отчета и ответа им дали время до понедельника, 24 февраля.