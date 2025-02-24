ФБР и Пентагон отказались выполнять требование Маска об отчетах

Reuters писало, что вечером 22 февраля администрация президента США Дональда Трампа разослала федеральным служащим письма с требованием отчитаться о проделанной за неделю работе. Маск предупредил в соцсети X, что молчание в ответ на запрос приведет к увольнению. Электронные письма с темой «Что вы делали на прошлой неделе?» получили, в том числе, работники комиссии по ценным бумагам и биржам, национальное управление океанических и атмосферных исследований, центры по контролю и профилактике заболеваний и др. Согласно информации агентства, для подготовки отчета и ответа им дали время до понедельника, 24 февраля.