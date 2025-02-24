The Times: Великобритания запретит въезд всем высокопоставленным политикам из РФ

По данным издания, министерство внутренних дел Великобритании в рамках давления на Россию внесет в санкционные списки всех региональных и федеральных министров, директоров и высокопоставленных менеджеров крупных российских компаний. Ограничительные меры также коснутся высокопоставленных чиновников федеральных и государственных ведомств и агентств, менеджмента компаний энергетического и финансового сектора и руководства российских СМИ.