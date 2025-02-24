The Times: Великобритания запретит въезд всем высокопоставленным политикам из РФ
Великобритания в рамках очередного пакета санкций против России планирует запретить въезд всем российским высокопоставленным политикам, чиновникам и менеджерам. Об этом сообщила The Times.
По данным издания, министерство внутренних дел Великобритании в рамках давления на Россию внесет в санкционные списки всех региональных и федеральных министров, директоров и высокопоставленных менеджеров крупных российских компаний. Ограничительные меры также коснутся высокопоставленных чиновников федеральных и государственных ведомств и агентств, менеджмента компаний энергетического и финансового сектора и руководства российских СМИ.
«Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы защитить нашу страну от угрозы со стороны России», – подчеркнул министр безопасности королевства Дэн Джарвис.
23 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми анонсировал новые масштабные антироссийские санкции к трехлетию с начала спецоперации на Украине. Он назвал целью ограничений удар по доходам и военным мощностям России.
5 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Лэмми. Стороны обсудили перспективы развития партнерских отношений между странами. Зеленский указал, что особое внимание было уделено согласованию совместных действий с союзниками, вопросам обеспечения безопасности и санкциям против России. Также обсуждались возможности использования замороженных российских активов в интересах Украины.