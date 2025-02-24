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The Times: Великобритания запретит въезд всем высокопоставленным политикам из РФ

Ведомости

Великобритания в рамках очередного пакета санкций против России планирует запретить въезд всем российским высокопоставленным политикам, чиновникам и менеджерам. Об этом сообщила The Times.

По данным издания, министерство внутренних дел Великобритании в рамках давления на Россию внесет в санкционные списки всех региональных и федеральных министров, директоров и высокопоставленных менеджеров крупных российских компаний. Ограничительные меры также коснутся высокопоставленных чиновников федеральных и государственных ведомств и агентств, менеджмента компаний энергетического и финансового сектора и руководства российских СМИ.

«Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы защитить нашу страну от угрозы со стороны России», – подчеркнул министр безопасности королевства Дэн Джарвис.

23 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми анонсировал новые масштабные антироссийские санкции к трехлетию с начала спецоперации на Украине. Он назвал целью ограничений удар по доходам и военным мощностям России.

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Лэмми. Стороны обсудили перспективы развития партнерских отношений между странами. Зеленский указал, что особое внимание было уделено согласованию совместных действий с союзниками, вопросам обеспечения безопасности и санкциям против России. Также обсуждались возможности использования замороженных российских активов в интересах Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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