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Путин поблагодарил верховного муфтия за вклад в межконфессиональное единство РФ

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил верховного муфтия России Талгата Таджуддина за вклад в межконфессиональное единство в РФ. Об этом глава страны заявил на встрече в Кремле.

«Я хотел бы высказать слова благодарности и вам лично, и всем представителям ислама <...> за тот вклад, который вы и другие духовные лидеры вносите в межконфессиональное единство и согласие народов РФ», – сказал Путин в начале встречи.

По словам президента, исповедующие ислам люди – это органичная, естественная часть российского общества. Глава государства подчеркнул, что Россия – очень сложная многоконфессиональная страна.

«Но на деле, особенно когда Россия сталкивается с какими-то трудностями, тем более внешними трудностями, мы становимся сильнее именно на основе нашего разнообразия», – пояснил Путин.

Верховный муфтий России рассказал, что недавно прилетел из Бахрейна, передав Путину приветствие от короля Хамада Бен Исы Аль Халифы.

Также муфтий Таджуддин сообщил, что мусульмане воспринимают специальную военную операцию как «операцию восстановления божественного, человеческого, развитого порядка в мире».

Президент ответил, что мусульмане сейчас мужественно воюют практически на всех участках линии боевого соприкосновения. Путин разговаривал недавно с одним из них – заместителем командира 810-й бригады.

20 февраля Путин созвонился с работающими на Курском направлении военными ВС России. Это были командиры 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка 7-й десантно-штурмовой дивизии. Президент поблагодарил их за успешное выполнение поставленных перед ними задач на территориях в Курской области. 19 февраля сообщалось, что именно бойцы 810-й бригады пересекли в Курской области границу РФ и Украины, выйдя на территорию противника.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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