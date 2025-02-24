Путин поблагодарил верховного муфтия за вклад в межконфессиональное единство РФ

20 февраля Путин созвонился с работающими на Курском направлении военными ВС России. Это были командиры 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка 7-й десантно-штурмовой дивизии. Президент поблагодарил их за успешное выполнение поставленных перед ними задач на территориях в Курской области. 19 февраля сообщалось, что именно бойцы 810-й бригады пересекли в Курской области границу РФ и Украины, выйдя на территорию противника.