Путин созвонился с работающими на Курском направлении военными ВС России
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка 7-й десантно-штурмовой дивизии Вооруженных сил (ВС) страны, сообщается на сайте Кремля. Накануне глава государства заявил, что бойцы 810-й бригады пересекли в Курской области границу РФ и Украины и вышли на территорию противника.
«Президент поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на территориях вклинения противника в Курской области», – говорится в сообщении Кремля.
О начале спецоперации на Украине Путин объявил почти три года назад – 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает.
Новый виток эскалации конфликта произошел 6 августа 2024 г., когда вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область, где продолжаются бои по настоящий день. 17 января Минобороны РФ сообщило об освобождении около 801 кв. км, или 63% территории, изначально занятой противником после вторжения в августе.