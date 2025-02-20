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Путин созвонился с работающими на Курском направлении военными ВС России

Ведомости

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка 7-й десантно-штурмовой дивизии Вооруженных сил (ВС) страны, сообщается на сайте Кремля. Накануне глава государства заявил, что бойцы 810-й бригады пересекли в Курской области границу РФ и Украины и вышли на территорию противника.

«Президент поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на территориях вклинения противника в Курской области», – говорится в сообщении Кремля.

О начале спецоперации на Украине Путин объявил почти три года назад – 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает.

Новый виток эскалации конфликта произошел 6 августа 2024 г., когда вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область, где продолжаются бои по настоящий день. 17 января Минобороны РФ сообщило об освобождении около 801 кв. км, или 63% территории, изначально занятой противником после вторжения в августе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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