Путин созвонился с работающими на Курском направлении военными ВС России

О начале спецоперации на Украине Путин объявил почти три года назад – 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает.