Небензя: ВСУ контролируют треть изначально занятой территории Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют более трети изначально занятой территории в Курской области. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления в Генассамблее ООН.
«[Украина контролирует] более трети изначально [занятой] территории [Курской области] и несет ужасающие потери. Параллельно российские войска успешно продвигаются в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях», – сказал он.
17 января Минобороны РФ сообщило, что российские силы вернули под свой контроль в Курской области около 801 кв. км, или 63% территории, изначально занятой ВСУ после вторжения в августе 2024 г. В ведомстве заявляли, что изначально ВСУ заняли 1268 кв. км в Курской области, следовательно, сейчас под их контролем остается 467 кв. км.
Через месяц, 20 февраля, начальник Главного оперативного управления Генштаба – первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что российские военные в Курской области освободили свыше 800 кв. км территории, что составляет около 64% от изначально занятой ВСУ территории.
Бои между российскими и украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа 2024 г., после вторжения ВСУ. С того момента в субъекте объявили режим контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайную ситуацию (ЧС) федерального характера.