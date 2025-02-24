Небензя: ВСУ контролируют треть изначально занятой территории Курской области

17 января Минобороны РФ сообщило, что российские силы вернули под свой контроль в Курской области около 801 кв. км, или 63% территории, изначально занятой ВСУ после вторжения в августе 2024 г. В ведомстве заявляли, что изначально ВСУ заняли 1268 кв. км в Курской области, следовательно, сейчас под их контролем остается 467 кв. км.