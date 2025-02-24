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Небензя: ВСУ контролируют треть изначально занятой территории Курской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют более трети изначально занятой территории в Курской области. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления в Генассамблее ООН.

«[Украина контролирует] более трети изначально [занятой] территории [Курской области] и несет ужасающие потери. Параллельно российские войска успешно продвигаются в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях», – сказал он.

17 января Минобороны РФ сообщило, что российские силы вернули под свой контроль в Курской области около 801 кв. км, или 63% территории, изначально занятой ВСУ после вторжения в августе 2024 г. В ведомстве заявляли, что изначально ВСУ заняли 1268 кв. км в Курской области, следовательно, сейчас под их контролем остается 467 кв. км.

Через месяц, 20 февраля, начальник Главного оперативного управления Генштаба – первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что российские военные в Курской области освободили свыше 800 кв. км территории, что составляет около 64% от изначально занятой ВСУ территории.

Бои между российскими и украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа 2024 г., после вторжения ВСУ. С того момента в субъекте объявили режим контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайную ситуацию (ЧС) федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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