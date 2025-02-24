Трамп: боевые действия на Украине могут завершиться в ближайшие недели
Боевые действия на Украине могут завершиться в течение ближайших недель. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вашингтоне.
«Думаю война может скоро закончиться. В течение недель, я думаю. Вы так не думаете?», – сказал Трамп, обратившись к своему французскому коллеге. Макрон в ответ утвердительно кивнул.
По словам республиканца, достичь соглашения об окончании боевых действий «было бы умно»: «Что не было бы умно – это продолжать идти вперед и терять молодых красивых людей, которые не должны умирать». Трамп также напомнил, что дальнейшее продолжение конфликта может привести к «третьей мировой войне».
Трамп выступал за скорейшее завершение российско-украинского конфликта еще до победы на президентских выборах в США. Республиканец неоднократно заявлял, что при его власти боевые действия бы не начались.
12 февраля состоялся первый за несколько лет телефонный разговор президентов США и России Трампа и Владимира Путина. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. На встрече РФ представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны в ней приняли участие Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.