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Трамп: боевые действия на Украине могут завершиться в ближайшие недели

Ведомости

Боевые действия на Украине могут завершиться в течение ближайших недель. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вашингтоне.

«Думаю война может скоро закончиться. В течение недель, я думаю. Вы так не думаете?», – сказал Трамп, обратившись к своему французскому коллеге. Макрон в ответ утвердительно кивнул.

По словам республиканца, достичь соглашения об окончании боевых действий «было бы умно»: «Что не было бы умно – это продолжать идти вперед и терять молодых красивых людей, которые не должны умирать». Трамп также напомнил, что дальнейшее продолжение конфликта может привести к «третьей мировой войне».

Трамп выступал за скорейшее завершение российско-украинского конфликта еще до победы на президентских выборах в США. Республиканец неоднократно заявлял, что при его власти боевые действия бы не начались.

12 февраля состоялся первый за несколько лет телефонный разговор президентов США и России Трампа и Владимира Путина. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. На встрече РФ представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны в ней приняли участие Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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