Трамп: боевые действия на Украине могут завершиться в ближайшие недели

12 февраля состоялся первый за несколько лет телефонный разговор президентов США и России Трампа и Владимира Путина. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. На встрече РФ представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны в ней приняли участие Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.