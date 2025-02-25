Комитет Совфеда поддержал ратификацию договора с Белоруссией о безопасности

Ожидается, что пленарное заседание Совета Федерации, на котором будет рассмотрен этот вопрос, состоится 26 февраля. Инициатором ратификации договора стал президент России Владимир Путин, который 5 февраля внес соответствующий документ на рассмотрение Госдумы. По договору стороны обязуются оказывать друг другу поддержку всеми согласованными и допустимыми международным правом способами. В случае угрозы безопасности любой из сторон или Союзного государства в целом предусматриваются совместные действия в политической, военной и иных сферах.