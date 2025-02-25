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Комитет Совфеда поддержал ратификацию договора с Белоруссией о безопасности

Ведомости

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал ратификацию договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Договор был подписан 6 декабря 2024 г. в Минске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, участвующий в заседании комитета. Документ рекомендован к одобрению Советом Федерации.

Ожидается, что пленарное заседание Совета Федерации, на котором будет рассмотрен этот вопрос, состоится 26 февраля. Инициатором ратификации договора стал президент России Владимир Путин, который 5 февраля внес соответствующий документ на рассмотрение Госдумы. По договору стороны обязуются оказывать друг другу поддержку всеми согласованными и допустимыми международным правом способами. В случае угрозы безопасности любой из сторон или Союзного государства в целом предусматриваются совместные действия в политической, военной и иных сферах.

Согласно условиям договора, вооруженное нападение на одного из участников Союзного государства будет рассматриваться как акт агрессии против Союзного государства в целом. В таком случае стороны предпримут ответные меры, используя все доступные силы и средства.

В документе подчеркивается, что ядерное оружие РФ рассматривается как ключевой фактор предотвращения военных конфликтов. Его применение допускается в крайних случаях, например, в ответ на применение против одной из сторон договора ядерного или другого оружия массового поражения, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности государства.

В договоре также уточняется, что решение о применении российского ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии, будет приниматься в порядке, установленном сторонами. 18 февраля соответствующий договор ратифицировала и Дума. Сам договор о взаимных гарантиях безопасности между российской и белорусской сторонами был подписан президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 6 декабря 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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