Комитет Совфеда поддержал ратификацию договора с Белоруссией о безопасности
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал ратификацию договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Договор был подписан 6 декабря 2024 г. в Минске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, участвующий в заседании комитета. Документ рекомендован к одобрению Советом Федерации.
Ожидается, что пленарное заседание Совета Федерации, на котором будет рассмотрен этот вопрос, состоится 26 февраля. Инициатором ратификации договора стал президент России Владимир Путин, который 5 февраля внес соответствующий документ на рассмотрение Госдумы. По договору стороны обязуются оказывать друг другу поддержку всеми согласованными и допустимыми международным правом способами. В случае угрозы безопасности любой из сторон или Союзного государства в целом предусматриваются совместные действия в политической, военной и иных сферах.
Согласно условиям договора, вооруженное нападение на одного из участников Союзного государства будет рассматриваться как акт агрессии против Союзного государства в целом. В таком случае стороны предпримут ответные меры, используя все доступные силы и средства.
В документе подчеркивается, что ядерное оружие РФ рассматривается как ключевой фактор предотвращения военных конфликтов. Его применение допускается в крайних случаях, например, в ответ на применение против одной из сторон договора ядерного или другого оружия массового поражения, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности государства.
В договоре также уточняется, что решение о применении российского ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии, будет приниматься в порядке, установленном сторонами. 18 февраля соответствующий договор ратифицировала и Дума. Сам договор о взаимных гарантиях безопасности между российской и белорусской сторонами был подписан президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 6 декабря 2024 г.