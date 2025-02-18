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Госдума ратифицировала договор с Белоруссией о безопасности

В декабре 2024 года Путин и Лукашенко подписали документ в Минске
Ведомости

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании ратифицировали договор с Белоруссией о гарантиях безопасности.

5 февраля президент России Владимир Путин внес законопроект в Госдуму. Сам договор о взаимных гарантиях безопасности между российской и белорусской сторонами был подписан президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 6 декабря 2024 г. по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске.

Тогда Путин говорил, что он определяет взаимные обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий, причем «с задействованием всех имеющихся сил и средств».

Согласно документу, государства-участники будут рассматривать вооруженное нападение на члена Союзного государства как агрессию против всего объединения. Кроме того, Россия и Белоруссия могут использовать российское ядерное оружие, если одна из стран-участниц подвергнется нападению с применением обычного вооружения, которое будет представлять угрозу суверенитету или территориальной целостности государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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