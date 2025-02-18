Госдума ратифицировала договор с Белоруссией о безопасности

Согласно документу, государства-участники будут рассматривать вооруженное нападение на члена Союзного государства как агрессию против всего объединения. Кроме того, Россия и Белоруссия могут использовать российское ядерное оружие, если одна из стран-участниц подвергнется нападению с применением обычного вооружения, которое будет представлять угрозу суверенитету или территориальной целостности государства.