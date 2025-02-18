Госдума ратифицировала договор с Белоруссией о безопасности

Госдума ратифицировала договор с Белоруссией о безопасностиВ декабре 2024 года Путин и Лукашенко подписали документ в Минске
Депутаты Государственной думы на пленарном заседании ратифицировали договор с Белоруссией о гарантиях безопасности.
5 февраля президент России Владимир Путин внес законопроект в Госдуму. Сам договор о взаимных гарантиях безопасности между российской и белорусской сторонами был подписан президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 6 декабря 2024 г. по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске.
Тогда Путин говорил, что он определяет взаимные обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий, причем «с задействованием всех имеющихся сил и средств».
Согласно документу, государства-участники будут рассматривать вооруженное нападение на члена Союзного государства как агрессию против всего объединения. Кроме того, Россия и Белоруссия могут использовать российское ядерное оружие, если одна из стран-участниц подвергнется нападению с применением обычного вооружения, которое будет представлять угрозу суверенитету или территориальной целостности государства.