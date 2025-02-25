Представители ЕС хотят заключить с Киевом свое соглашение о полезных ископаемых

24 февраля Трамп заявил, что в ближайшую неделю проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой стороны должны подписать соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине. Киев при этом выступает за внесение изменений в договор, в частности, его не устраивает, что в нем отсутствуют гарантии безопасности, а также то, что Украине придется перечислять в спецфонд доходы от продажи ресурсов, пока сумма не достигнет $500 млрд.