Представители ЕС хотят заключить с Киевом свое соглашение о полезных ископаемых
Европейский союз (ЕС) предложил Украине собственную сделку о полезных ископаемых, сообщает Barrons со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне.
Сежурне рассказал, что в ходе визита в Киев вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 24 февраля он предложил украинской стороне соглашение, которое может являться альтернативой соглашению Украины с США по редкоземельным металлам.
Министр пояснил, что 21 из 30 критически важных минералов, которые нужны Европе, могут быть предоставлены Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства. Условия потенциального соглашения не были предоставлены, как и информация о том, на какие минералы претендует ЕС.
В начале февраля президент США выступил с предложением обменять помощь Вашингтона на редкоземельные металлы Украины. Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог уточнял, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах.
24 февраля Трамп заявил, что в ближайшую неделю проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой стороны должны подписать соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине. Киев при этом выступает за внесение изменений в договор, в частности, его не устраивает, что в нем отсутствуют гарантии безопасности, а также то, что Украине придется перечислять в спецфонд доходы от продажи ресурсов, пока сумма не достигнет $500 млрд.