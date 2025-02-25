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Представители ЕС хотят заключить с Киевом свое соглашение о полезных ископаемых

Ведомости

Европейский союз (ЕС) предложил Украине собственную сделку о полезных ископаемых, сообщает Barrons со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне.

Сежурне рассказал, что в ходе визита в Киев вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 24 февраля он предложил украинской стороне соглашение, которое может являться альтернативой соглашению Украины с США по редкоземельным металлам.

Министр пояснил, что 21 из 30 критически важных минералов, которые нужны Европе, могут быть предоставлены Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства. Условия потенциального соглашения не были предоставлены, как и информация о том, на какие минералы претендует ЕС.

В начале февраля президент США выступил с предложением обменять помощь Вашингтона на редкоземельные металлы Украины. Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог уточнял, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах.

24 февраля Трамп заявил, что в ближайшую неделю проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой стороны должны подписать соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине. Киев при этом выступает за внесение изменений в договор, в частности, его не устраивает, что в нем отсутствуют гарантии безопасности, а также то, что Украине придется перечислять в спецфонд доходы от продажи ресурсов, пока сумма не достигнет $500 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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