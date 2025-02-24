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Трамп хочет заставить Киев направлять 50% доходов от продажи ресурсов в спецфонд

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп ведут переговоры о соглашении, согласно которому 50% доходов от добычи природных ресурсов Украины будут направлены в фонд восстановления страны под совместным управлением США и Украины. Об этом пишет Axios со ссылкой на проект соглашения.

Это предложение является частью усилий по обеспечению долгосрочного экономического роста Украины после конфликта и возврата инвестиций, предоставленных США в виде военной помощи, отмечает Axios.

Согласно проекту соглашения, США получат управленческие права на инвестиции, связанные с восстановлением Украины, в обмен на 50% доходов от добычи полезных ископаемых, нефти и газа. Зеленский подчеркнул, что соглашение должно учитывать интересы Украины и предоставлять надежные гарантии безопасности.

«В проекте выражается желание, чтобы Украина оставалась суверенной, но не указывается никаких военных обязательств США», – отмечает издание.

Источники сообщили Axios, что вероятность заключения сделки растет и в ближайшее время она может быть официально объявлена. Украинский чиновник отметил, что соглашение может быть подписано уже 3 марта.

23 февраля стало известно, что Украина отвергла требования США о создании фонда в размере $500 млрд, который должен стать частью сделки по передаче Вашингтону части полезных ископаемых страны. Об этом писало агентство Bloomberg.

Фонд должен компенсировать США помощь, оказанную Украине. Украинская сторона утверждает, что реальная сумма в пять раз меньше и составляет более $90 млрд. Другим камнем преткновения в переговорах является отсутствие гарантий США в отношении будущей военной и финансовой помощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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