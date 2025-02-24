Трамп хочет заставить Киев направлять 50% доходов от продажи ресурсов в спецфонд
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп ведут переговоры о соглашении, согласно которому 50% доходов от добычи природных ресурсов Украины будут направлены в фонд восстановления страны под совместным управлением США и Украины. Об этом пишет Axios со ссылкой на проект соглашения.
Это предложение является частью усилий по обеспечению долгосрочного экономического роста Украины после конфликта и возврата инвестиций, предоставленных США в виде военной помощи, отмечает Axios.
Согласно проекту соглашения, США получат управленческие права на инвестиции, связанные с восстановлением Украины, в обмен на 50% доходов от добычи полезных ископаемых, нефти и газа. Зеленский подчеркнул, что соглашение должно учитывать интересы Украины и предоставлять надежные гарантии безопасности.
«В проекте выражается желание, чтобы Украина оставалась суверенной, но не указывается никаких военных обязательств США», – отмечает издание.
Источники сообщили Axios, что вероятность заключения сделки растет и в ближайшее время она может быть официально объявлена. Украинский чиновник отметил, что соглашение может быть подписано уже 3 марта.
23 февраля стало известно, что Украина отвергла требования США о создании фонда в размере $500 млрд, который должен стать частью сделки по передаче Вашингтону части полезных ископаемых страны. Об этом писало агентство Bloomberg.
Фонд должен компенсировать США помощь, оказанную Украине. Украинская сторона утверждает, что реальная сумма в пять раз меньше и составляет более $90 млрд. Другим камнем преткновения в переговорах является отсутствие гарантий США в отношении будущей военной и финансовой помощи.