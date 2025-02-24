Трамп хочет заставить Киев направлять 50% доходов от продажи ресурсов в спецфонд

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп ведут переговоры о соглашении, согласно которому 50% доходов от добычи природных ресурсов Украины будут направлены в фонд восстановления страны под совместным управлением США и Украины. Об этом пишет Axios со ссылкой на проект соглашения.