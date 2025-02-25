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В Кремле заявили об отсутствии сейчас новых соглашений между РФ и США

Ведомости

Сейчас между Россией и США не прорабатываются двусторонние соглашения, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, в настоящий момент до этого не дошло дело», – заявил представитель Кремля.

Президент США Дональд Трамп 24 февраля выразил заинтересованность в редкоземельных металлах России. Он также заявил, что конфликт на Украине может быть завершен в течение нескольких недель. В частности, США заинтересованы в разработке залежей редкоземельных металлов на территории России. Подобный тезис был озвучен Трампом впервые, поскольку ранее речь шла о том, что США хотят получать прибыль с продажи украинских ресурсов.

Трамп также объявил, что собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания соглашения о редкоземельных металлах. Он заметил, что встреча может состояться на этой или на следующей неделе в Вашингтоне. Трамп отметил, что соглашение о редкоземельных минералах сейчас находится в стадии доработки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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