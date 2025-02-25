В Кремле заявили об отсутствии сейчас новых соглашений между РФ и США
Сейчас между Россией и США не прорабатываются двусторонние соглашения, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Нет, в настоящий момент до этого не дошло дело», – заявил представитель Кремля.
Президент США Дональд Трамп 24 февраля выразил заинтересованность в редкоземельных металлах России. Он также заявил, что конфликт на Украине может быть завершен в течение нескольких недель. В частности, США заинтересованы в разработке залежей редкоземельных металлов на территории России. Подобный тезис был озвучен Трампом впервые, поскольку ранее речь шла о том, что США хотят получать прибыль с продажи украинских ресурсов.
Трамп также объявил, что собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания соглашения о редкоземельных металлах. Он заметил, что встреча может состояться на этой или на следующей неделе в Вашингтоне. Трамп отметил, что соглашение о редкоземельных минералах сейчас находится в стадии доработки.