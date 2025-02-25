В Кремле заявили об отсутствии сейчас новых соглашений между РФ и США

Трамп также объявил, что собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания соглашения о редкоземельных металлах. Он заметил, что встреча может состояться на этой или на следующей неделе в Вашингтоне. Трамп отметил, что соглашение о редкоземельных минералах сейчас находится в стадии доработки.