Как за год изменилась цена набора для приготовления блинов

Сильнее всего (на 38%) из базовых ингредиентов подорожало сливочное масло – цены на него росли в течение года и составили в среднем 1228,5 руб. за кг (или 221,1 руб. за пачку 180 г). В результате его доля в общей стоимости набора увеличилась с 32 до 39%, а доля яиц – снизилась с 35 до 27%. Цены на молоко выросли за неполный год на 21%, на подсолнечное масло – на 16,8%, на муку – на 7,3%, на сахар – на 4,6%, а на соль (при расчетах не учитывалась) – на 13,1%.