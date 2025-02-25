Как за год изменилась цена набора для приготовления блинов

Как за год изменилась цена набора для приготовления блиновВыросли цены на масло, снизились – на яйца
Стоимость ингредиентов для приготовления блинов за год выросла в России в среднем с 111,1 до 127,1 руб. (+14,2%), подсчитали «Ведомости» на основе показателей Росстата (приводит данные по рознице). Для сравнения были выбраны цены за период с 4 марта 2024 г. по 17 февраля 2025 г.: в прошлом году Масленица началась 11 марта, в этом она стартовала 24 февраля.
Для расчета стоимости набора был выбран следующий рецепт на 12 блинов:
3 куриных яйца;
300 мл молока;
200 г пшеничной муки;
столовая ложка сахара;
1,5 столовых ложки подсолнечного масла;
40 г сливочного масла для смазывания блинов.
Единственным ингредиентом, цены на который за год снизились, оказались куриные яйца. Их стоимость (128,3 руб. за 10 шт. на начало марта 2024 г.) стала снижаться в апреле 2024 г., достигнув минимальной отметки в 104,4 руб. за 10 шт. в середине сентября, после чего вновь начала увеличиваться. В годовом выражении снижение составило почти 10%.
Сильнее всего (на 38%) из базовых ингредиентов подорожало сливочное масло – цены на него росли в течение года и составили в среднем 1228,5 руб. за кг (или 221,1 руб. за пачку 180 г). В результате его доля в общей стоимости набора увеличилась с 32 до 39%, а доля яиц – снизилась с 35 до 27%. Цены на молоко выросли за неполный год на 21%, на подсолнечное масло – на 16,8%, на муку – на 7,3%, на сахар – на 4,6%, а на соль (при расчетах не учитывалась) – на 13,1%.
В ассоциации «Руспродсоюз» оценивают рост стоимости приготовления порции блинов на семью из четырех человек (используя несколько другой рецепт) также в 14,2%. Стоимость порции выросла в среднем по стране со 106 до 121 руб., сообщил «Ведомостям» представитель ассоциации. Мед, который также традиционно используется как топпинг, вырос в цене на 5,7%, сообщили там.
По оценке Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), цена базового набора продуктов (не включает сливочное масло) для приготовления блинов за год выросла на 2,1% и составила 60,2 руб. в крупных торговых сетях, входящих в ассоциацию. Стоимость рассчитана на основе цены набора самых доступных продуктов «первой цены». Средняя стоимость такого набора во всех форматах торговли в целом по стране на 21,4% дороже и составляет, по данным Росстата, 76,6 руб., сообщили «Ведомостям» в АКОРТ.
По оценке Росстата, инфляция в России за период с 11 по 17 февраля замедлилась до 0,17% после 0,23% неделей ранее. С начала месяца потребительские цены выросли на 0,47%, а с начала года – на 1,71%. Годовая инфляция на 17 февраля, рассчитанная на основе среднесуточных данных, достигла 10,01%. В начале февраля правительство включило в список социально значимых продовольственных товаров сливочное масло и яйца – теперь за их приобретение производители не должны выплачивать вознаграждения ритейлерам.