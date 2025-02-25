Песков: США занимают сбалансированную позицию по Украине

Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин говорил «Ведомостям», что, судя по проектам резолюций, президент США Дональд Трамп серьезно заинтересован в своей миссии по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, выбор более мягких дипломатических формулировок в отношении России может быть связан как с опасениями навредить открыто начавшимся с 12 февраля, на третий год конфликта, переговорам с ее президентом Владимиром Путиным, так и со стремлением подать сигнал лично украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.