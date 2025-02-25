Песков: США занимают сбалансированную позицию по Украине

Песков: США занимают сбалансированную позицию по УкраинеСтранам при этом предстоит пройти серьезный путь для достижения взаимного доверия, считают в Кремле
Вашингтон занимает сбалансированную позицию по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Соединенные Штаты занимают гораздо более сбалансированную позицию, которая действительно помогает усилиям, направленным на урегулирование конфликта на Украине. Мы безусловно это приветствуем, мы считаем, что действительно такая сбалансированная позиция говорит о настоящем желании внести вклад в урегулирование», – сказал он.
Представитель Кремля отметил, что украинская и европейские стороны, в свою очередь, «сбалансированности не сигнализируют». Песков при этом допустил, что по итогам контактов Брюсселя с Вашингтоном «в Европе будут тяготеть к большему балансу».
Он заявил, что России и США предстоит пройти серьезный путь для достижения взаимного доверия. По словам Пескова, за последние годы «очень много было разрушено» и восстановить это «в одночасье» невозможно.
24 февраля Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла две резолюцию по Украине. Одну – предложенную Киевом и европейскими странами, другую – предложенную Вашингтоном. В первом документе традиционно осуждались действия России на Украине и говорилось о поддержке территориальной целостности Украины, второй документ содержал более нейтральные формулировки. 22 февраля Bloomberg писал, что США подталкивают союзников к блокировке украинского варианта резолюции.
Позже Совет Безопасности (СБ) ООН принял разработанный и внесенный США проект резолюции «Путь к миру» – первую с 27 февраля 2022 г. резолюцию по конфликту на Украине, призывающую к его окончанию и установлению «прочного мира». До этого в течение трех лет конфликта в СБ ООН резолюции принять не удавалось из-за использования вето.
Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин говорил «Ведомостям», что, судя по проектам резолюций, президент США Дональд Трамп серьезно заинтересован в своей миссии по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, выбор более мягких дипломатических формулировок в отношении России может быть связан как с опасениями навредить открыто начавшимся с 12 февраля, на третий год конфликта, переговорам с ее президентом Владимиром Путиным, так и со стремлением подать сигнал лично украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.