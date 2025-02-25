МИД: в Эр-Рияде не проходят встречи с участием России
Никаких встреч с участием представителей министерства иностранных дел (МИД) России в Эр-Рияде сегодня не проходит, сообщили «Ведомостям» в МИД РФ.
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что 25 февраля якобы запланировано проведение российско-американской встречи в Эр-Рияде.
В российском министерстве добавили, что, как говорил ранее замглавы МИДа Сергей Рябков, до конца этой недели состоится встреча глав профильных департаментов внешнеполитических ведомств, но она пройдет не в Эр-Рияде.
25 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что следующие контакты России и США запланированы по линии министерств иностранных дел. Представитель Кремля уточнял, что контакты по линии министерств состоятся на экспертном уровне. В этот же день госсекретарь США Марко Рубио говорил, что представители России и США на следующей встрече намерены обсудить, что готова сделать Москва для урегулирования украинского кризиса.
18 февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры, они продолжались 4,5 часа. Первой достигнутой договоренностью стало решение о скорейшем назначении новых послов в Вашингтоне и Москве.