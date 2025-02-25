МИД: в Эр-Рияде не проходят встречи с участием России

25 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что следующие контакты России и США запланированы по линии министерств иностранных дел. Представитель Кремля уточнял, что контакты по линии министерств состоятся на экспертном уровне. В этот же день госсекретарь США Марко Рубио говорил, что представители России и США на следующей встрече намерены обсудить, что готова сделать Москва для урегулирования украинского кризиса.