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МИД: в Эр-Рияде не проходят встречи с участием России

Ведомости

Никаких встреч с участием представителей министерства иностранных дел (МИД) России в Эр-Рияде сегодня не проходит, сообщили «Ведомостям» в МИД РФ.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что 25 февраля якобы запланировано проведение российско-американской встречи в Эр-Рияде.

В российском министерстве добавили, что, как говорил ранее замглавы МИДа Сергей Рябков, до конца этой недели состоится встреча глав профильных департаментов внешнеполитических ведомств, но она пройдет не в Эр-Рияде.

25 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что следующие контакты России и США запланированы по линии министерств иностранных дел. Представитель Кремля уточнял, что контакты по линии министерств состоятся на экспертном уровне. В этот же день госсекретарь США Марко Рубио говорил, что представители России и США на следующей встрече намерены обсудить, что готова сделать Москва для урегулирования украинского кризиса.

18 февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры, они продолжались 4,5 часа. Первой достигнутой договоренностью стало решение о скорейшем назначении новых послов в Вашингтоне и Москве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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