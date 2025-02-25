Законопроект о повышении качества медпомощи принят во втором и третьем чтениях

21 февраля Володин сообщил, что депутаты Госдумы рассмотрят вопрос о целесообразности электронного и дистанционного обучения при реализации программ медицинского и фармацевтического образования. По его словам, ежегодно около 1 млн медработников проходят курсы повышения квалификации, а от 70 000 до 90 000 – программы переподготовки. Подобные услуги предоставляют частные фирмы, многие из них работают дистанционно.