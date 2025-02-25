Законопроект о повышении качества медпомощи принят во втором и третьем чтениях
Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях единогласно приняли законопроект, направленный на повышение качества медицинской помощи, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Законопроект предлагает ввести запрет на применение электронного и дистанционного обучения при реализации профессиональных программ медицинского и фармацевтического образования. Среди нововведений также указано обязательное лицензирование программ дополнительного профессионального медицинского образования и закрепление разработки и утверждения типовых дополнительных профессиональных программ медобразования только за Минздравом РФ.
Председатель нижней палаты подчеркнул, что обучение медицинского персонала должно проходить в образовательных организациях, которые имеют аттестованных преподавателей и необходимую клиническую базу для практических занятий. При несоблюдении данного пункта есть основания поставить под вопрос уровень подготовки работников.
21 января Госдума приняла законопроект о повышении качества медицинского образования в первом чтении
21 февраля Володин сообщил, что депутаты Госдумы рассмотрят вопрос о целесообразности электронного и дистанционного обучения при реализации программ медицинского и фармацевтического образования. По его словам, ежегодно около 1 млн медработников проходят курсы повышения квалификации, а от 70 000 до 90 000 – программы переподготовки. Подобные услуги предоставляют частные фирмы, многие из них работают дистанционно.