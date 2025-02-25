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Законопроект о повышении качества медпомощи принят во втором и третьем чтениях

Ведомости

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях единогласно приняли законопроект, направленный на повышение качества медицинской помощи, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Законопроект предлагает ввести запрет на применение электронного и дистанционного обучения при реализации профессиональных программ медицинского и фармацевтического образования. Среди нововведений также указано обязательное лицензирование программ дополнительного профессионального медицинского образования и закрепление разработки и утверждения типовых дополнительных профессиональных программ медобразования только за Минздравом РФ.

Председатель нижней палаты подчеркнул, что обучение медицинского персонала должно проходить в образовательных организациях, которые имеют аттестованных преподавателей и необходимую клиническую базу для практических занятий. При несоблюдении данного пункта есть основания поставить под вопрос уровень подготовки работников.

21 января Госдума приняла  законопроект о повышении качества медицинского образования в первом чтении

21 февраля Володин сообщил, что депутаты Госдумы рассмотрят вопрос о целесообразности электронного и дистанционного обучения при реализации программ медицинского и фармацевтического образования. По его словам, ежегодно около 1 млн медработников проходят курсы повышения квалификации, а от 70 000 до 90 000 – программы переподготовки. Подобные услуги предоставляют частные фирмы, многие из них работают дистанционно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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