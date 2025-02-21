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Госдума на следующей неделе обсудит дистанционное обучение в медобразовании

Ведомости

Депутаты Госдумы на следующей неделе рассмотрят вопрос о целесообразности электронного и дистанционного обучения при реализации программ медицинского и фармацевтического образования. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, ежегодно около 1 млн медработников проходят курсы повышения квалификации, а от 70 000 до 90 000 – программы переподготовки. Подобные услуги предоставляют частные фирмы, многие из них работают дистанционно. Интернет наполнен объявлениями, что получить дополнительное образование врачам можно практически не вставая с дивана, а сертификат привезут на дом. Чтобы терапевт переквалифицировался в стоматолога или акушера-гинеколога, достаточно заплатить 20 000 руб. фирме и получить свидетельство об образовании. За прохождение программы повышения квалификации плата составляет 4000–5000 руб.

«Безусловно, от такого обучения работников здравоохранения страдают в первую очередь граждане. Снижается качество оказания медицинской помощи», – отметил Володин.

Он заметил, что врачам и среднему медперсоналу необходимо совершенствоваться, осваивать новые методики диагностики и лечения. В связи с этим депутаты обсуждают тему повышения качества образования медработников, в частности изменение подходов к составлению учебных программ и ужесточение требований к лицензированию образовательных организаций. По мнению Володина, получать новую квалификацию или специализацию невозможно онлайн без практических занятий в научных учреждениях, в которых есть клиническая база.

21 января Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на повышение качества медицинского образования. Согласно поправкам в закон об образовании, Минздрав будет заниматься разработкой и утверждением типовых дополнительных профессиональных программ для всех образовательных организаций. Предлагается также запретить дистанционное обучение по основным программам высшего и среднего медицинского и фармацевтического образования и при прохождении программ дополнительного профессионального образования.

Кроме того, предполагается, что до 1 сентября 2025 г. организации, осуществляющие медицинскую профподготовку, должны будут получить заключение Росздравнадзора, что их кадровое обеспечение и материально-техническая база соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и типовых дополнительных профессиональных программ. Если требование не будет выполнено, студентов перенаправят в другие образовательные организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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