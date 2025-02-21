Госдума на следующей неделе обсудит дистанционное обучение в медобразовании
Депутаты Госдумы на следующей неделе рассмотрят вопрос о целесообразности электронного и дистанционного обучения при реализации программ медицинского и фармацевтического образования. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, ежегодно около 1 млн медработников проходят курсы повышения квалификации, а от 70 000 до 90 000 – программы переподготовки. Подобные услуги предоставляют частные фирмы, многие из них работают дистанционно. Интернет наполнен объявлениями, что получить дополнительное образование врачам можно практически не вставая с дивана, а сертификат привезут на дом. Чтобы терапевт переквалифицировался в стоматолога или акушера-гинеколога, достаточно заплатить 20 000 руб. фирме и получить свидетельство об образовании. За прохождение программы повышения квалификации плата составляет 4000–5000 руб.
«Безусловно, от такого обучения работников здравоохранения страдают в первую очередь граждане. Снижается качество оказания медицинской помощи», – отметил Володин.
Он заметил, что врачам и среднему медперсоналу необходимо совершенствоваться, осваивать новые методики диагностики и лечения. В связи с этим депутаты обсуждают тему повышения качества образования медработников, в частности изменение подходов к составлению учебных программ и ужесточение требований к лицензированию образовательных организаций. По мнению Володина, получать новую квалификацию или специализацию невозможно онлайн без практических занятий в научных учреждениях, в которых есть клиническая база.
21 января Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на повышение качества медицинского образования. Согласно поправкам в закон об образовании, Минздрав будет заниматься разработкой и утверждением типовых дополнительных профессиональных программ для всех образовательных организаций. Предлагается также запретить дистанционное обучение по основным программам высшего и среднего медицинского и фармацевтического образования и при прохождении программ дополнительного профессионального образования.
Кроме того, предполагается, что до 1 сентября 2025 г. организации, осуществляющие медицинскую профподготовку, должны будут получить заключение Росздравнадзора, что их кадровое обеспечение и материально-техническая база соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и типовых дополнительных профессиональных программ. Если требование не будет выполнено, студентов перенаправят в другие образовательные организации.