Госдума на следующей неделе обсудит дистанционное обучение в медобразовании

По его словам, ежегодно около 1 млн медработников проходят курсы повышения квалификации, а от 70 000 до 90 000 – программы переподготовки. Подобные услуги предоставляют частные фирмы, многие из них работают дистанционно. Интернет наполнен объявлениями, что получить дополнительное образование врачам можно практически не вставая с дивана, а сертификат привезут на дом. Чтобы терапевт переквалифицировался в стоматолога или акушера-гинеколога, достаточно заплатить 20 000 руб. фирме и получить свидетельство об образовании. За прохождение программы повышения квалификации плата составляет 4000–5000 руб.