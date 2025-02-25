Польша предоставит пакет помощи Украине в размере 200 млн евро
Польша предоставит Украине пакет помощи в размере 200 млн евро, сообщает польское агентство печати PAP со ссылкой на главу минобороны Польши Владислава Косиняка-Камыша.
Министр обороны отметил, что эта сумма больше, чем некоторые страны Европы «пожертвовали» Украине с 2022 г. Он также подчеркнул, что Польша продолжит направлять помощь Украине в дальнейшем.
Из 90 000 солдат, которых подготовили страны Европейского союза, Польша подготовила около трети – 28 000, напомнил Косиняк-Камыш. Страна намерена и дальше тренировать украинских солдат на территории Польши.
21 февраля премьер Польши Дональд Туск призвал ЕС оперативно предпринять три шага в связи с ситуацией вокруг Украины. «1. Давайте профинансируем нашу помощь Украине из замороженных российских активов. 2. Давайте усилим патрулирование воздушного пространства, охрану Балтийского моря и границ ЕС с Россией. 3. Давайте быстро примем новые финансовые правила для финансирования безопасности и обороны ЕС. Сейчас!» – написал Туск.