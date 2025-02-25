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Польша предоставит пакет помощи Украине в размере 200 млн евро

Ведомости

Польша предоставит Украине пакет помощи в размере 200 млн евро, сообщает польское агентство печати PAP со ссылкой на главу минобороны Польши Владислава Косиняка-Камыша.

Министр обороны отметил, что эта сумма больше, чем некоторые страны Европы «пожертвовали» Украине с 2022 г. Он также подчеркнул, что Польша продолжит направлять помощь Украине в дальнейшем.

Из 90 000 солдат, которых подготовили страны Европейского союза, Польша подготовила около трети – 28 000, напомнил Косиняк-Камыш. Страна намерена и дальше тренировать украинских солдат на территории Польши.

21 февраля премьер Польши Дональд Туск призвал ЕС оперативно предпринять три шага в связи с ситуацией вокруг Украины. «1. Давайте профинансируем нашу помощь Украине из замороженных российских активов. 2. Давайте усилим патрулирование воздушного пространства, охрану Балтийского моря и границ ЕС с Россией. 3. Давайте быстро примем новые финансовые правила для финансирования безопасности и обороны ЕС. Сейчас!» – написал Туск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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