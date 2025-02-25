Четыре страны ЕС высказались против выделения пакета военной помощи Украине
Четыре страны-члены Европейского союза выступили против выделения объединением крупнейшего пакета военной помощи Украине на сумму 20 млрд евро за счет замороженных российских активов, сообщает Politico.
Против инициативы выступили Италия, Португалия, Испания и Венгрия. Первые три страны настаивают на поиске других путей финансирования, таких как выпуск специальных еврооблигаций или исключение оборонных расходов при расчете дефицита национальных бюджетов.
Politico отмечает, что Франция и Германия затягивают с ответом по предложению о выделении такой суммы денег Украине.
При этом Прибалтийские страны, а также Швеция, Дания, Польша и Чехия выступают, напротив, за выделение пакета военной помощи Украине. «[С помощью замороженных российских активов] мы можем заменить поддержку США, если США все же решат больше не поддерживать Украину», – заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Ранее стало известно, что ЕС предложил Украине собственную сделку о полезных ископаемых, сообщает Barrons со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне. Министр пояснил, что 21 из 30 критически важных минералов, которые нужны Европе, могут быть предоставлены Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства. Условия потенциального соглашения не были предоставлены, как и информация о том, на какие минералы претендует ЕС.