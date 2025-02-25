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Четыре страны ЕС высказались против выделения пакета военной помощи Украине

Ведомости

Четыре страны-члены Европейского союза выступили против выделения объединением крупнейшего пакета военной помощи Украине на сумму 20 млрд евро за счет замороженных российских активов, сообщает Politico.

Против инициативы выступили Италия, Португалия, Испания и Венгрия. Первые три страны настаивают на поиске других путей финансирования, таких как выпуск специальных еврооблигаций или исключение оборонных расходов при расчете дефицита национальных бюджетов.

Politico отмечает, что Франция и Германия затягивают с ответом по предложению о выделении такой суммы денег Украине.

При этом Прибалтийские страны, а также Швеция, Дания, Польша и Чехия выступают, напротив, за выделение пакета военной помощи Украине. «[С помощью замороженных российских активов] мы можем заменить поддержку США, если США все же решат больше не поддерживать Украину», – заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Ранее стало известно, что ЕС предложил Украине собственную сделку о полезных ископаемых, сообщает Barrons со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне. Министр пояснил, что 21 из 30 критически важных минералов, которые нужны Европе, могут быть предоставлены Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства. Условия потенциального соглашения не были предоставлены, как и информация о том, на какие минералы претендует ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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