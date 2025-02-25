Четыре страны ЕС высказались против выделения пакета военной помощи Украине

Ранее стало известно, что ЕС предложил Украине собственную сделку о полезных ископаемых, сообщает Barrons со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне. Министр пояснил, что 21 из 30 критически важных минералов, которые нужны Европе, могут быть предоставлены Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства. Условия потенциального соглашения не были предоставлены, как и информация о том, на какие минералы претендует ЕС.