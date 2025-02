Reuters: Зеленский намерен встретиться с Трампом 28 февраля

25 февраля газета Financial Times сообщила, что Украина согласилась на новые условия сделки о совместной разработке ресурсов с США после отказа Вашингтона от требования возместить $500 млрд, направленные на помощь республике. Киев надеется, что это соглашение улучшит отношения с администрацией Трампа. При этом в соглашении отсутствуют какие-либо ссылки на гарантии безопасности со стороны США, на которых Киев первоначально настаивал в обмен на согласие на сделку, пишет газета. Об этом же со ссылкой на текст документа также сообщала 24 февраля The New York Times.