Reuters: Зеленский намерен встретиться с Трампом 28 февраля
Президент Украины Владимир Зеленский планирует 28 февраля отправиться в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом после того, как официальные лица согласуют условия проекта соглашения по добыче полезных ископаемых на территории республики. Об этом пишет Reuters со ссылкой источники, знакомые с ситуацией.
Один из собеседников сообщил, что визит был предложен Белым домом. Официальные лица с обеих сторон согласились с проектом о разработке полезных ископаемых и рекомендовали подписать его, утверждает источник.
Белый дом отказался от комментариев, отмечает агентство.
25 февраля газета Financial Times сообщила, что Украина согласилась на новые условия сделки о совместной разработке ресурсов с США после отказа Вашингтона от требования возместить $500 млрд, направленные на помощь республике. Киев надеется, что это соглашение улучшит отношения с администрацией Трампа. При этом в соглашении отсутствуют какие-либо ссылки на гарантии безопасности со стороны США, на которых Киев первоначально настаивал в обмен на согласие на сделку, пишет газета. Об этом же со ссылкой на текст документа также сообщала 24 февраля The New York Times.