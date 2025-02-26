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Reuters: Зеленский намерен встретиться с Трампом 28 февраля

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский планирует 28 февраля отправиться в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом после того, как официальные лица согласуют условия проекта соглашения по добыче полезных ископаемых на территории республики. Об этом пишет Reuters со ссылкой источники, знакомые с ситуацией.

Один из собеседников сообщил, что визит был предложен Белым домом. Официальные лица с обеих сторон согласились с проектом о разработке полезных ископаемых и рекомендовали подписать его, утверждает источник.

Белый дом отказался от комментариев, отмечает агентство.

25 февраля газета Financial Times сообщила, что Украина согласилась на новые условия сделки о совместной разработке ресурсов с США после отказа Вашингтона от требования возместить $500 млрд, направленные на помощь республике. Киев надеется, что это соглашение улучшит отношения с администрацией Трампа. При этом в соглашении отсутствуют какие-либо ссылки на гарантии безопасности со стороны США, на которых Киев первоначально настаивал в обмен на согласие на сделку, пишет газета. Об этом же со ссылкой на текст документа также сообщала 24 февраля The New York Times.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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