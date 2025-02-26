Трамп: на данный момент США не предоставляют Украине военную помощь
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сейчас не предоставляет Украине никакой военной помощи.
«На данный момент мы ничего не предоставляем», – сказал Трамп во время общения с журналистами.
Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров США и России настолько разозлил Трампа своим поведением, что последний был готов прекратить военную помощь Украине, сообщал 21 февраля портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По информации издания, за последние девять дней произошло пять инцидентов, которые могли разозлить Трампа и других высокопоставленных лиц США. Один из собеседников Axios рассказал, что, когда дело дошло до того, чтобы заручиться поддержкой Трампа, Зеленский показал, как не нужно проводить переговоры.
19 февраля президент США Дональд Трамп назвал президента Украины диктатором из-за его отказа проводить президентские выборы в стране. Трамп также заявил, что Зеленский «убедил» США потратить $350 млрд на конфликт, который, по мнению американского лидера, не должен был начаться, и который Украина не может урегулировать без США. По словам трампа, у Украины никогда не было шансов на победу.