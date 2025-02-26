Трамп: на данный момент США не предоставляют Украине военную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров США и России настолько разозлил Трампа своим поведением, что последний был готов прекратить военную помощь Украине, сообщал 21 февраля портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По информации издания, за последние девять дней произошло пять инцидентов, которые могли разозлить Трампа и других высокопоставленных лиц США. Один из собеседников Axios рассказал, что, когда дело дошло до того, чтобы заручиться поддержкой Трампа, Зеленский показал, как не нужно проводить переговоры.