Axios: Трамп был готов отказаться от военной поддержки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров США и России настолько разозлил своим поведением американского президента Дональда Трампа, что последний был готов прекратить военную помощь Украине, сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По информации издания, за последние девять дней произошло пять инцидентов, которые могли разозлить Трампа и других высокопоставленных лиц США. Один из собеседников Axios рассказал, что, когда дело дошло до того, чтобы заручиться поддержкой Трампа, Зеленский показал, как не нужно проводить переговоры.
В Белом доме считают, что Зеленский привык к безоговорочной поддержке его страны, поэтому «перешел черту». Один из представителей Белого дома, участвовавший в переговорах заявил, что Зеленский был бы уже мертв, если бы не финансовая поддержка со стороны США, и ему следует «покинуть сцену».
20 февраля Трамп сообщил, что во время поездки министра финансов США Скотта Бессента на Украину с ним обошлись грубо. «Потому что, по сути, они сказали ему "нет"», – указал американский президент.
14 февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что не готов подписать все в предлагаемом США соглашении по полезным ископаемым. Депутат украинской Верховный рады Алексей Гончаренко, который также присутствовал на конференции, рассказал, что Зеленский прочел предлагаемое США соглашение, но не нашел в нем ничего о гарантиях безопасности со стороны Штатов.
Президент Украины 16 февраля находился в Объединенных Арабских Эмиратах, где заявил, что власти Украины не были осведомлены о предстоящих переговорах между Россией и США, и не будут признавать любые договоренности по мирному урегулированию, заключенные без их участия.