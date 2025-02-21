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Axios: Трамп был готов отказаться от военной поддержки Украины

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров США и России настолько разозлил своим поведением американского президента Дональда Трампа, что последний был готов прекратить военную помощь Украине, сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, за последние девять дней произошло пять инцидентов, которые могли разозлить Трампа и других высокопоставленных лиц США. Один из собеседников Axios рассказал, что, когда дело дошло до того, чтобы заручиться поддержкой Трампа, Зеленский показал, как не нужно проводить переговоры.

В Белом доме считают, что Зеленский привык к безоговорочной поддержке его страны, поэтому «перешел черту». Один из представителей Белого дома, участвовавший в переговорах заявил, что Зеленский был бы уже мертв, если бы не финансовая поддержка со стороны США, и ему следует «покинуть сцену».

20 февраля Трамп сообщил, что во время поездки министра финансов США Скотта Бессента на Украину с ним обошлись грубо. «Потому что, по сути, они сказали ему "нет"», – указал американский президент.

14 февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что не готов подписать все в предлагаемом США соглашении по полезным ископаемым. Депутат украинской Верховный рады Алексей Гончаренко, который также присутствовал на конференции, рассказал, что Зеленский прочел предлагаемое США соглашение, но не нашел в нем ничего о гарантиях безопасности со стороны Штатов.

Президент Украины 16 февраля находился в Объединенных Арабских Эмиратах, где заявил, что власти Украины не были осведомлены о предстоящих переговорах между Россией и США, и не будут признавать любые договоренности по мирному урегулированию, заключенные без их участия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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