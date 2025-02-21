Axios: Трамп был готов отказаться от военной поддержки Украины

14 февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что не готов подписать все в предлагаемом США соглашении по полезным ископаемым. Депутат украинской Верховный рады Алексей Гончаренко, который также присутствовал на конференции, рассказал, что Зеленский прочел предлагаемое США соглашение, но не нашел в нем ничего о гарантиях безопасности со стороны Штатов.