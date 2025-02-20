Трамп: руководство Украины грубо обошлось с министром финансов США

Reuters сообщало, что США планировали поставить президента Украины перед фактом для подписания сделки, чтобы он согласился на нее вслепую. Зеленский отклонил предложение и пытается договориться о более выгодном соглашении. Он хочет видеть в любой сделке по ресурсам американские и европейские гарантии безопасности. Кроме того, президент Украины добивается участия других государств, в частности Евросоюза, в будущем использовании природных ресурсов.