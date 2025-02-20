Трамп: руководство Украины грубо обошлось с министром финансов США
Во время поездки министра финансов США Скотта Бессента на Украину с ним обошлись грубо. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп, передает Assosiated Press.
Трамп заметил, что власти США считали, что заключили сделку о доступе к украинским редкоземельным металлам, когда Бессент отправился в Киев.
«Украинцы более или менее согласились на это, а затем Скотт Бессент отправился туда, и с ним обошлись довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему "нет"», – указал он.
В феврале 2025 г. Трамп предложил обменять американскую помощь на редкоземельные металлы Украины. 12 февраля министр финансов США во время визита в Киев передал властям страны подготовленный документ. На той же неделе президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции сообщил, что не готов подписать соглашение в его нынешнем виде.
Reuters сообщало, что США планировали поставить президента Украины перед фактом для подписания сделки, чтобы он согласился на нее вслепую. Зеленский отклонил предложение и пытается договориться о более выгодном соглашении. Он хочет видеть в любой сделке по ресурсам американские и европейские гарантии безопасности. Кроме того, президент Украины добивается участия других государств, в частности Евросоюза, в будущем использовании природных ресурсов.