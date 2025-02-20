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Трамп: руководство Украины грубо обошлось с министром финансов США

Ведомости

Во время поездки министра финансов США Скотта Бессента на Украину с ним обошлись грубо. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп, передает Assosiated Press.

Трамп заметил, что власти США считали, что заключили сделку о доступе к украинским редкоземельным металлам, когда Бессент отправился в Киев.

«Украинцы более или менее согласились на это, а затем Скотт Бессент отправился туда, и с ним обошлись довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему "нет"», – указал он.

В феврале 2025 г. Трамп предложил обменять американскую помощь на редкоземельные металлы Украины. 12 февраля министр финансов США во время визита в Киев передал властям страны подготовленный документ. На той же неделе президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции сообщил, что не готов подписать соглашение в его нынешнем виде.

Reuters сообщало, что США планировали поставить президента Украины перед фактом для подписания сделки, чтобы он согласился на нее вслепую. Зеленский отклонил предложение и пытается договориться о более выгодном соглашении. Он хочет видеть в любой сделке по ресурсам американские и европейские гарантии безопасности. Кроме того, президент Украины добивается участия других государств, в частности Евросоюза, в будущем использовании природных ресурсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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