Украина хочет включить в соглашение с США условия раздела прибыли от ископаемых

Украина хочет включить в соглашение с США условия раздела прибыли от ископаемыхТакже должны быть зафиксированы гарантии безопасности
Украинская сторона предложила включить в соглашение с США по полезным ископаемым условия раздела прибыли от их добычи и предоставления зарубежных инвестиций, сообщил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона.
Подоляк уточнил, что для Украины важно понимать, какие будут инвестиции, каковы условия их получения и как будет распределяться прибыль от работы на этих направлениях. Советник напомнил, что Украина также требует, чтобы США в соглашении зафиксировали гарантии безопасности.
Политик заявил, что сейчас необходимо возобновить программы поставки военной помощи от США, поскольку программы, которые были направлены во время сотрудничества с бывшим президентом США Джо Байденом, продолжают действовать. Он отметил, что новые программы помощи пока не обсуждались.
В феврале 2025 г. президент США Дональд Трамп предложил обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины. Специальный представитель американского президента по Украине Кит Келлог уточнял, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах.
16 февраля Financial Times писала, что президент Украины Владимир Зеленский не согласился с предложением США, предусматривающим передачу Америке 50% прав на редкоземельные минералы республики в обмен на военную помощь. По словам источников издания, Вашингтон намеревался получить доступ к украинским ресурсам взамен на уже предоставленную поддержку, в то время как новый объем поставок даже не обсуждался.
14 февраля Reuters сообщало, что Вашингтон хотел поставить украинского президента перед фактом для подписания сделки, чтобы он согласился на нее вслепую. Зеленский отклонил предложение и пытается договориться о более выгодном соглашении. Президент Украины хочет видеть в любой сделке по ресурсам американские и европейские гарантии безопасности. Кроме того, он добивается участия других государств, в том числе Евросоюза, в будущем использовании природных ресурсов.