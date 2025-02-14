Зеленский не готов подписать все в соглашении по полезным ископаемым

В феврале президент США Дональд Трамп предложил обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины. Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог позднее уточнил, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах.