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Зеленский не готов подписать все в соглашении по полезным ископаемым

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что не готов подписать все в предлагаемом США соглашении по полезным ископаемым. Трансляция ведется на сайте конференции.

«Не готов все подписывать, но готов обсудить договор о наших полезных ископаемых», – заявил Зеленский.

Для обсуждения соглашения он намерен встретиться с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Зеленский также отметил, что, перед тем как подписывать документ, «у нас принято прочесть».

Депутат украинской Верховный рады Алексей Гончаренко, который также присутствует на Мюнхенской конференции, рассказал, что Зеленский прочел предлагаемое США соглашение, но не нашел в нем ничего о гарантиях со стороны Штатов.

14 февраля Украина передала США соглашение по полезным ископаемым со своими правками. Запланированная встреча Вэнса с Зеленским была перенесена на вечер 14 февраля, поскольку американской стороне нужно время для ознакомления с документом.

В феврале президент США Дональд Трамп предложил обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины. Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог позднее уточнил, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах.

12 февраля Зеленский заявил, что Киев и американские компании могут инвестировать в совместную добычу полезных ископаемых на Украине. Зеленский уточнил, что для Украины совместная добыча означает новые рабочие места, а для западных компаний – доходы. Украинский президент заявил, что Киев открыт к обсуждению этой темы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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