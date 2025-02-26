Трамп анонсировал продажу «золотых» ВНЖ за $5 млн

«Мы собираемся сделать кое-что еще, и это будет очень, очень хорошо. Мы собираемся продавать голд-карту. У нас есть грин-карта, а это голд- карта. Мы собираемся установить цену на эту карту около $5 млн. И это даст вам привилегии грин-карты, плюс это будет путь к гражданству», – сказал Трамп.