Трамп анонсировал продажу «золотых» ВНЖ за $5 млн
Через две недели США запустят продажу «золотых» видов на жительство (ВНЖ) стоимостью $5 млн, сообщил американский президент Дональд Трамп. Видео с его заявлением опубликовало агентство Reuters.
«Мы собираемся сделать кое-что еще, и это будет очень, очень хорошо. Мы собираемся продавать голд-карту. У нас есть грин-карта, а это голд- карта. Мы собираемся установить цену на эту карту около $5 млн. И это даст вам привилегии грин-карты, плюс это будет путь к гражданству», – сказал Трамп.
По словам американского лидера, эта программа легальна и нет необходимости утверждать ее в конгрессе страны. Полученный от нее доход может быть направлен на погашение дефицита бюджета США, указал он.
Трамп также допустил, что на «золотой» ВНЖ смогут претендовать бизнесмены из России.
В мае прошлого года «Ведомости» со ссылкой на расчеты иммиграционной компании Second Wind на основе данных министерства внутренней безопасности США (DHS) и других профильных ведомств писали, что в 2023 финансовом году (с 1 октября 2022 г. по 30 сентября 2023 г.) россияне получили в США 12 790 грин-карт, что стало самым высоким результатом с 2016 г. (9774). Годом ранее гражданам РФ выдали 9811 грин-карт в Америке.