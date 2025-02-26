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Трамп анонсировал продажу «золотых» ВНЖ за $5 млн

Ведомости

Через две недели США запустят продажу «золотых» видов на жительство (ВНЖ) стоимостью $5 млн, сообщил американский президент Дональд Трамп. Видео с его заявлением опубликовало агентство Reuters.

«Мы собираемся сделать кое-что еще, и это будет очень, очень хорошо. Мы собираемся продавать голд-карту. У нас есть грин-карта, а это голд- карта. Мы собираемся установить цену на эту карту около $5 млн. И это даст вам привилегии грин-карты, плюс это будет путь к гражданству», – сказал Трамп.

По словам американского лидера, эта программа легальна и нет необходимости утверждать ее в конгрессе страны. Полученный от нее доход может быть направлен на погашение дефицита бюджета США, указал он.

Трамп также допустил, что на «золотой» ВНЖ смогут претендовать бизнесмены из России.

В мае прошлого года «Ведомости» со ссылкой на расчеты иммиграционной компании Second Wind на основе данных министерства внутренней безопасности США (DHS) и других профильных ведомств писали, что в 2023 финансовом году (с 1 октября 2022 г. по 30 сентября 2023 г.) россияне получили в США 12 790 грин-карт, что стало самым высоким результатом с 2016 г. (9774). Годом ранее гражданам РФ выдали 9811 грин-карт в Америке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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