Минэк проработает механизм защиты правообладателей на маркетплейсах
Минэкономразвития РФ займется проработкой механизма защиты прав правообладателей при продаже товаров и оказании услуг на маркетплейсах в рамках подготовки законопроекта «О платформенной экономике». Соответствующее поручение было дано подкомиссией по совершенствованию контрольных и разрешительных функций, курируемой вице-премьером Дмитрием Григоренко, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания подкомиссии.
По словам источника издания, в текущей версии законопроекта прописано, что «правообладатель вправе обратиться с заявлением о неправомерном размещении карточки товара к оператору». При этом срок рассмотрения этого заявления составляет 30 дней. За это время товар, как правило, уже успевают продать.
Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов отмечает, что правообладатель получает возможность потребовать остановки продаж в суде только поле того, как жалоба будет рассмотрена платформой. Процесс рассмотрения искового заявления о блокировки карточки контрафактного товара может продолжаться шесть месяцев или даже превышать этот срок. Бизнес предлагает закрепить в документе необходимость внедрения личных кабинетов на площадках – благодаря им правообладатели смогут подтверждать оригинальность товара и законность продажи, отметил Гуськов. Он также обратил внимание на необходимость обязательного автоматизированного мониторинга нарушения прав.
Вопрос о защите правообладателей будет проработан к рассмотрению законопроекта во втором чтении депутатами Госдумы, сообщили изданию в аппарате Григоренко.
В 2024 г. был заблокирован 1 млн карточек на маркетплейсах с объявлениями по жалобам правообладателей, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. При этом из всего количества жалоб было подтверждено порядка 48% от всех, оставшиеся эксперт связал с «действиями конкурентов».
Законопроект «О платформенной экономике в РФ» направлен на создание правовых основ платформенной экономики, регулирование отношений между операторами платформ, их партнерами и пользователями. 20 февраля Минэк внес документ в правительство. Григоренко отмечал, что специальное регулирование цифровых платформ необходимо для защиты потребителей от покупки опасных для здоровья и несертифицированных товаров, а также направлено на создание удобных сервисов и обеспечение предсказуемости во взаимодействии граждан и бизнеса с такими платформами.