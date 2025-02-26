Минэк проработает механизм защиты правообладателей на маркетплейсах

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов отмечает, что правообладатель получает возможность потребовать остановки продаж в суде только поле того, как жалоба будет рассмотрена платформой. Процесс рассмотрения искового заявления о блокировки карточки контрафактного товара может продолжаться шесть месяцев или даже превышать этот срок. Бизнес предлагает закрепить в документе необходимость внедрения личных кабинетов на площадках – благодаря им правообладатели смогут подтверждать оригинальность товара и законность продажи, отметил Гуськов. Он также обратил внимание на необходимость обязательного автоматизированного мониторинга нарушения прав.