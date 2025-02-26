Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Минэк проработает механизм защиты правообладателей на маркетплейсах

Ведомости

Минэкономразвития РФ займется проработкой механизма защиты прав правообладателей при продаже товаров и оказании услуг на маркетплейсах в рамках подготовки законопроекта «О платформенной экономике». Соответствующее поручение было дано подкомиссией по совершенствованию контрольных и разрешительных функций, курируемой вице-премьером Дмитрием Григоренко, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания подкомиссии.

По словам источника издания, в текущей версии законопроекта прописано, что «правообладатель вправе обратиться с заявлением о неправомерном размещении карточки товара к оператору». При этом срок рассмотрения этого заявления составляет 30 дней. За это время товар, как правило, уже успевают продать.

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов отмечает, что правообладатель получает возможность потребовать остановки продаж в суде только поле того, как жалоба будет рассмотрена платформой. Процесс рассмотрения искового заявления о блокировки карточки контрафактного товара может продолжаться шесть месяцев или даже превышать этот срок. Бизнес предлагает закрепить в документе необходимость внедрения личных кабинетов на площадках – благодаря им правообладатели смогут подтверждать оригинальность товара и законность продажи, отметил Гуськов. Он также обратил внимание на необходимость обязательного автоматизированного мониторинга нарушения прав.

Вопрос о защите правообладателей будет проработан к рассмотрению законопроекта во втором чтении депутатами Госдумы, сообщили изданию в аппарате Григоренко.

В 2024 г. был заблокирован 1 млн карточек на маркетплейсах с объявлениями по жалобам правообладателей, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. При этом из всего количества жалоб было подтверждено порядка 48% от всех, оставшиеся эксперт связал с «действиями конкурентов».

Законопроект «О платформенной экономике в РФ» направлен на создание правовых основ платформенной экономики, регулирование отношений между операторами платформ, их партнерами и пользователями. 20 февраля Минэк внес документ в правительство. Григоренко отмечал, что специальное регулирование цифровых платформ необходимо для защиты потребителей от покупки опасных для здоровья и несертифицированных товаров, а также направлено на создание удобных сервисов и обеспечение предсказуемости во взаимодействии граждан и бизнеса с такими платформами.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных