Президент Колумбии назвал глупостью соглашение Зеленского с США по металлам
Президент Украины Владимир Зеленский отдает Украину американцам, он позволил европейцам манипулировать собой, заявил президент Колумбии Густаво Петро, комментируя в соцсети X сделку Вашингтона и Киева по совместному использованию природных ресурсов.
«Глупость Зеленского, и я говорю об этом прямо, в том, что он позволил собой манипулировать западным европейцам, которые не знают, куда они идут, то ли к Гитлеру, то ли в никуда; они воюют со своими славянскими братьями и в итоге отдают Украину американцам. Глупость!» – написал Петро.
25 февраля Financial Times (FT) сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки о совместной с Вашингтоном разработке ресурсов после отказа США от требований на получение $500 млрд потенциального дохода от разработки ресурсов. Украинские официальные лица рассказали, что они договорились о гораздо более выгодных условиях, отмечало издание.
В окончательной версии соглашения от 24 февраля предполагалось создание фонда, в который Украина будет перечислять 50% доходов от «будущей монетизации» минеральных ресурсов, включая нефть и газ, и связанной с ними логистики. Фонд будет инвестировать в проекты в республике и не будет охватывать текущую деятельность крупнейших производителей газа и нефти в стране – «Нафтогаза» или «Укрнафты». По данным FT, в документе нет каких-либо ссылок на гарантии безопасности с американской стороны, на которых Киев изначально настаивал в обмен на согласие на сделку.