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Президент Колумбии назвал глупостью соглашение Зеленского с США по металлам

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский отдает Украину американцам, он позволил европейцам манипулировать собой, заявил президент Колумбии Густаво Петро, комментируя в соцсети X сделку Вашингтона и Киева по совместному использованию природных ресурсов.

«Глупость Зеленского, и я говорю об этом прямо, в том, что он позволил собой манипулировать западным европейцам, которые не знают, куда они идут, то ли к Гитлеру, то ли в никуда; они воюют со своими славянскими братьями и в итоге отдают Украину американцам. Глупость!» – написал Петро.

25 февраля Financial Times (FT) сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки о совместной с Вашингтоном разработке ресурсов после отказа США от требований на получение $500 млрд потенциального дохода от разработки ресурсов. Украинские официальные лица рассказали, что они договорились о гораздо более выгодных условиях, отмечало издание.

В окончательной версии соглашения от 24 февраля предполагалось создание фонда, в который Украина будет перечислять 50% доходов от «будущей монетизации» минеральных ресурсов, включая нефть и газ, и связанной с ними логистики. Фонд будет инвестировать в проекты в республике и не будет охватывать текущую деятельность крупнейших производителей газа и нефти в стране – «Нафтогаза» или «Укрнафты». По данным FT, в документе нет каких-либо ссылок на гарантии безопасности с американской стороны, на которых Киев изначально настаивал в обмен на согласие на сделку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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