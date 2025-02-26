Президент Колумбии назвал глупостью соглашение Зеленского с США по металлам

В окончательной версии соглашения от 24 февраля предполагалось создание фонда, в который Украина будет перечислять 50% доходов от «будущей монетизации» минеральных ресурсов, включая нефть и газ, и связанной с ними логистики. Фонд будет инвестировать в проекты в республике и не будет охватывать текущую деятельность крупнейших производителей газа и нефти в стране – «Нафтогаза» или «Укрнафты». По данным FT, в документе нет каких-либо ссылок на гарантии безопасности с американской стороны, на которых Киев изначально настаивал в обмен на согласие на сделку.