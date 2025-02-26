Песков: конкретных уточнений по деталям встречи Путина и Трампа пока нет

12 февраля Путин провел продолжительный телефонный разговор с Трампом. Во время беседы президент России пригласил американского коллегу посетить Москву. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. После их завершения министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что стороны не только слушали, но и слышали друг друга. В частности, делегации договорились немедленно начать подготовку встречи Путина и Трампа.