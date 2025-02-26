Песков: конкретных уточнений по деталям встречи Путина и Трампа пока нет
Уточнений по личной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока нет. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, у лидеров Росси и США есть понимание, что эта встреча должна состояться, и она должна быть хорошо подготовлена.
«Сейчас идет поэтапная реализация тех договоренностей, которых достигли и главы государства, и главы делегаций высокого уровня в Эр-Рияде. Готовятся контакты на экспертном уровне по линии МИДа. Так дело дойдет и до подготовки на высшем уровне», – уточнил Песков.
12 февраля Путин провел продолжительный телефонный разговор с Трампом. Во время беседы президент России пригласил американского коллегу посетить Москву. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. После их завершения министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что стороны не только слушали, но и слышали друг друга. В частности, делегации договорились немедленно начать подготовку встречи Путина и Трампа.