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Песков: конкретных уточнений по деталям встречи Путина и Трампа пока нет

Ведомости

Уточнений по личной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока нет. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, у лидеров Росси и США есть понимание, что эта встреча должна состояться, и она должна быть хорошо подготовлена.

«Сейчас идет поэтапная реализация тех договоренностей, которых достигли и главы государства, и главы делегаций высокого уровня в Эр-Рияде. Готовятся контакты на экспертном уровне по линии МИДа. Так дело дойдет и до подготовки на высшем уровне», – уточнил Песков.

12 февраля Путин провел продолжительный телефонный разговор с Трампом. Во время беседы президент России пригласил американского коллегу посетить Москву. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. После их завершения министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что стороны не только слушали, но и слышали друг друга. В частности, делегации договорились немедленно начать подготовку встречи Путина и Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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