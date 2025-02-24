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Звонок Путину стал одним из первых для Трампа после возвращения в Белый дом

Ведомости

Президент США Дональд Трамп рассказал, что позвонил российскому лидеру Владимиру Путину одному из первых после того, как переизбирался.

«Когда я пришел, одним из первых звонков, которые я сделал, был звонок президенту Путину, и к нам отнеслись с большим уважением», – сказал Трамп во время совместной пресс -конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Трамп подчеркнул, что у предыдущей администрации не было никакого общения с Россией.

«Россия не отвечала на звонки, они ни с кем не разговаривали. И люди просто принимали это как должное», – заметил американский президент.

Трамп также сообщил, что представители его администрации ведут переговоры с Путиным и его командой на постоянной основе касательно урегулирования украинского конфликта.

«Я предпочел бы сразу достичь постоянного урегулирования. Но прекращение огня, вероятно, удастся согласовать чуть быстрее», – сказал он .

Он подчеркнул, что недавняя встреча в Саудовской Аравии между высокопоставленными делегациями двух стран была «фантастической».

«Понимаете, я всю жизнь занимаюсь сделками. Это то, что я делаю. Я знаю, когда кто-то действительно хочет заключить сделку, а когда нет. И они [Россия] хотят закончить эту войну. Это важно», – пояснил глава Белого дома.

В феврале стало известно о подготовке к встрече президентов США и России. 12 февраля лидеры двух стран провели телефонный разговор, 18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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