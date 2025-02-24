Звонок Путину стал одним из первых для Трампа после возвращения в Белый дом
Президент США Дональд Трамп рассказал, что позвонил российскому лидеру Владимиру Путину одному из первых после того, как переизбирался.
«Когда я пришел, одним из первых звонков, которые я сделал, был звонок президенту Путину, и к нам отнеслись с большим уважением», – сказал Трамп во время совместной пресс -конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Трамп подчеркнул, что у предыдущей администрации не было никакого общения с Россией.
«Россия не отвечала на звонки, они ни с кем не разговаривали. И люди просто принимали это как должное», – заметил американский президент.
Трамп также сообщил, что представители его администрации ведут переговоры с Путиным и его командой на постоянной основе касательно урегулирования украинского конфликта.
«Я предпочел бы сразу достичь постоянного урегулирования. Но прекращение огня, вероятно, удастся согласовать чуть быстрее», – сказал он .
Он подчеркнул, что недавняя встреча в Саудовской Аравии между высокопоставленными делегациями двух стран была «фантастической».
«Понимаете, я всю жизнь занимаюсь сделками. Это то, что я делаю. Я знаю, когда кто-то действительно хочет заключить сделку, а когда нет. И они [Россия] хотят закончить эту войну. Это важно», – пояснил глава Белого дома.
В феврале стало известно о подготовке к встрече президентов США и России. 12 февраля лидеры двух стран провели телефонный разговор, 18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры.