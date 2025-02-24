Звонок Путину стал одним из первых для Трампа после возвращения в Белый дом

«Понимаете, я всю жизнь занимаюсь сделками. Это то, что я делаю. Я знаю, когда кто-то действительно хочет заключить сделку, а когда нет. И они [Россия] хотят закончить эту войну. Это важно», – пояснил глава Белого дома.