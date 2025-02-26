Песков: официальных заявлений о сделке Украины и США по металлам нет
Официальных заявлений по поводу соглашения между США и Украиной по редкоземельным металлам еще не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Мы только слышали, что действительно вроде бы Зеленский собирался в пятницу в Вашингтон. Скорее всего, будут попытки наполнить этот визит чем-то субстантивным. Будет ли это упомянутое соглашение или что-то другое, – посмотрим. Пока официальных заявлений на этот счет не было», – пояснил представитель Кремля.
Песков пояснил, что сведения, которые сейчас публикуются в средствах массовой информации относительно соглашения, мало соответствуют действительности. Поэтому на эти данные, по его словам, очень сложно опираться.
26 февраля появилась информация, что Украина согласилась на сделку с США о полезных ископаемых. FT со ссылкой на украинских чиновников сообщил, что это произошло после того, как США отказались от требований на получение $500 млрд потенциального дохода от разработки ресурсов.
Американский лидер Дональд Трамп в начале этого месяца выступил с предложением обменять помощь Вашингтона на редкоземельные металлы Украины. Изначально предполагалось, что доходы от продажи полезных ископаемых республики будут направлены в фонд, в котором 100% принадлежит США. Но 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не признает долг Украины перед США в $500 млрд. По его словам, помощь направлялась в виде грантов, а не кредитов.