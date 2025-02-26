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Песков: официальных заявлений о сделке Украины и США по металлам нет

Ведомости

Официальных заявлений по поводу соглашения между США и Украиной по редкоземельным металлам еще не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы только слышали, что действительно вроде бы Зеленский собирался в пятницу в Вашингтон. Скорее всего, будут попытки наполнить этот визит чем-то субстантивным. Будет ли это упомянутое соглашение или что-то другое, – посмотрим. Пока официальных заявлений на этот счет не было», – пояснил представитель Кремля.

Песков пояснил, что сведения, которые сейчас публикуются в средствах массовой информации относительно соглашения, мало соответствуют действительности. Поэтому на эти данные, по его словам, очень сложно опираться.

26 февраля появилась информация, что Украина согласилась на сделку с США о полезных ископаемых. FT со ссылкой на украинских чиновников сообщил, что это произошло после того, как США отказались от требований на получение $500 млрд потенциального дохода от разработки ресурсов.

Американский лидер Дональд Трамп в начале этого месяца выступил с предложением обменять помощь Вашингтона на редкоземельные металлы Украины. Изначально предполагалось, что доходы от продажи полезных ископаемых республики будут направлены в фонд, в котором 100% принадлежит США. Но 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не признает долг Украины перед США в $500 млрд. По его словам, помощь направлялась в виде грантов, а не кредитов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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