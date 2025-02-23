Зеленский не признал долг Украины перед США

«Теперь $500 млрд. Давайте разберемся с цифрой. Я знаю, что у нас было $100 млрд – и это факт. Я не собираюсь признавать $500 млрд, кто бы что ни говорил. Со всем уважением к партнерам, я стою на том, что это и есть соглашение, что это грант», – сказал он (цитата по «РБК-Украина»).