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Зеленский не признал долг Украины перед США

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский не признает задолженность Украины перед США, помощь направлялась в виде грантов, а не кредитов. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции

«Теперь $500 млрд. Давайте разберемся с цифрой. Я знаю, что у нас было $100 млрд – и это факт. Я не собираюсь признавать $500 млрд, кто бы что ни говорил. Со всем уважением к партнерам, я стою на том, что это и есть соглашение, что это грант», – сказал он (цитата по «РБК-Украина»).

Зеленский при этом уточнил, что не признает и долг в $100 млрд, поскольку, по договоренностям с президентом США Джо Байденом, это является грантами.

19 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский «убедил» США потратить $350 млрд на конфликт, который, по мнению политика, не должен был начаться. По его словам, с 2022 г. США потратили на $200 млрд больше, чем Европа, хотя Штаты ничего не получат взамен.

Трамп в феврале этого года предложил обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины. Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог уточнял, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах. Зеленский выступил с предложением к американским компаниям инвестировать в совместную добычу ресурсов на Украине. Он уточнил, что для Украины совместная добыча означает новые рабочие места, а для западных компаний – доходы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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