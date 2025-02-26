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Лавров: Россию никто не спрашивал о размещении миротворцев на Украине

Ведомости

Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на Украине, власти страны об этом никто не спрашивал. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар.

«Президент [США Дональд] Трамп, когда на пресс-конференции эта тема была затронута, как я читал, сказал, что решение о развертывании миротворческих сил возможно лишь с согласия обеих сторон, видимо, имея в виду нас и Украину. Нас никто об этом не спрашивает», – подчеркнул Лавров.

По его словам, стремление европейских лидеров, в частности президента Франции Эммануэля Макрона, ввести миротворцев на Украину, а уже потом обсуждать принципы урегулирования разногласий, нацелено на дальнейшее разогревание конфликта.

24 февраля Трамп говорил, что на Украине могут быть размещены европейские войска в качестве миротворцев, чтобы следить за выполнением мирного соглашения после его заключения. В этот же день он сообщил прессе, что президент РФ Владимир Путин не возражает против отправки на Украину миротворцев из Европы, когда боевые действия будут остановлены.

Financial Times (FT) писала, что между европейскими лидерами есть разногласия по данному вопросу. На встрече в Париже 17 февраля представители Германии, Италии, Испании и Польши выразили нежелание вводить войска на Украину после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер допустил возможное размещение миротворческих сил на территории республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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