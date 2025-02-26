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Economist: в мирных переговорах по Украине могут принять участие Макрон или Туск

Ведомости

В мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине могут принять участие президент Франции Эммануэль Макрон или премьер Польши Дональд Туск. К такому мнению пришли в издании The Economist.

По мнению авторов статьи, для участия Европы в мирных переговорах по Украине необходимо выдвинуть одного кандидата, который смог бы «сфотографироваться» как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом США Дональдом Трампом и, возможно, с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Таким человеком мог бы стать президент второй по величине страны Европы, Франции – Макрон. Кроме того, Франция, как и США, и РФ, является ядерной державой. Важно и то, что он активно взаимодействовал с Трампом во время его первого президентского срока, а на встрече в Белом доме 24 февраля дал понять, что у них «были хорошие отношения», считают в The Economist.

Но, как отмечает издание, проблемой для выдвижения Макрона может стать недоверие к нему «ястребов в северной и центральной Европе».

При этом другой кандидатурой мог бы стать Туск. Дело в том, что Польша больше всего ощущает опасность и тратит на собственную оборону более остальных стран НАТО. Но в Польше сложные отношения с руководством Украины, а во время отставки Трампа Туск пренебрежительно отзывался о нем. Европейцы могут не захотеть видеть своим представителем «самого воинствующего» кандидата.

25 февраля Макрон пояснил, что у лидера США Дональда Трампа существуют «хорошие причины» для того, чтобы снова начать диалог с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что важно вести диалог с другими лидерами, особенно когда существуют разногласия.

24 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, но остановка боевых действий возможна только в случае договоренностей, устраивающих РФ.

18 февраля замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил о необходимости прекращения поддержки Киева со стороны Евросоюза, если Европа хочет участвовать в переговорах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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