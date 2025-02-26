Economist: в мирных переговорах по Украине могут принять участие Макрон или Туск

Таким человеком мог бы стать президент второй по величине страны Европы, Франции – Макрон. Кроме того, Франция, как и США, и РФ, является ядерной державой. Важно и то, что он активно взаимодействовал с Трампом во время его первого президентского срока, а на встрече в Белом доме 24 февраля дал понять, что у них «были хорошие отношения», считают в The Economist.