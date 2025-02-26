Economist: в мирных переговорах по Украине могут принять участие Макрон или Туск
В мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине могут принять участие президент Франции Эммануэль Макрон или премьер Польши Дональд Туск. К такому мнению пришли в издании The Economist.
По мнению авторов статьи, для участия Европы в мирных переговорах по Украине необходимо выдвинуть одного кандидата, который смог бы «сфотографироваться» как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом США Дональдом Трампом и, возможно, с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Таким человеком мог бы стать президент второй по величине страны Европы, Франции – Макрон. Кроме того, Франция, как и США, и РФ, является ядерной державой. Важно и то, что он активно взаимодействовал с Трампом во время его первого президентского срока, а на встрече в Белом доме 24 февраля дал понять, что у них «были хорошие отношения», считают в The Economist.
Но, как отмечает издание, проблемой для выдвижения Макрона может стать недоверие к нему «ястребов в северной и центральной Европе».
При этом другой кандидатурой мог бы стать Туск. Дело в том, что Польша больше всего ощущает опасность и тратит на собственную оборону более остальных стран НАТО. Но в Польше сложные отношения с руководством Украины, а во время отставки Трампа Туск пренебрежительно отзывался о нем. Европейцы могут не захотеть видеть своим представителем «самого воинствующего» кандидата.
25 февраля Макрон пояснил, что у лидера США Дональда Трампа существуют «хорошие причины» для того, чтобы снова начать диалог с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что важно вести диалог с другими лидерами, особенно когда существуют разногласия.
24 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, но остановка боевых действий возможна только в случае договоренностей, устраивающих РФ.
18 февраля замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил о необходимости прекращения поддержки Киева со стороны Евросоюза, если Европа хочет участвовать в переговорах.