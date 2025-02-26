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Маск назвал задержание кандидата в президенты Румынии «полным бардаком»

Ведомости

Задержание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску – это «полный бардак», написал глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), предприниматель Илон Маск в социальной сети X.

«Только что арестовали человека, набравшего больше всего голосов на президентских выборах в Румынии. Это полный бардак», – написал Маск.

26 февраля в Румынии правоохранительные органы задержали Джорджеску, чье лидерство вместе с итогами первого тура в декабре 2024 г. аннулировал конституционный суд якобы из-за иностранного вмешательства. Официальных пояснений властей Румынии о причинах задержания известного политика по состоянию на 17:00 мск 26 февраля не поступало. Но, как сообщили источники издания Mediafax, Джорджеску может проходить по нескольким пунктам обвинения – о создании «фашистской организации», о подрыве конституционного строя страны, а также о незаконном финансировании избирательной кампании. 26 февраля румынские правоохранители провели около 40 обысков по упомянутым делам (следственные действия по делу о фашистской организации подтвердили в полиции, но без указания имен).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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