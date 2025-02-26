Маск назвал задержание кандидата в президенты Румынии «полным бардаком»

26 февраля в Румынии правоохранительные органы задержали Джорджеску, чье лидерство вместе с итогами первого тура в декабре 2024 г. аннулировал конституционный суд якобы из-за иностранного вмешательства. Официальных пояснений властей Румынии о причинах задержания известного политика по состоянию на 17:00 мск 26 февраля не поступало. Но, как сообщили источники издания Mediafax, Джорджеску может проходить по нескольким пунктам обвинения – о создании «фашистской организации», о подрыве конституционного строя страны, а также о незаконном финансировании избирательной кампании. 26 февраля румынские правоохранители провели около 40 обысков по упомянутым делам (следственные действия по делу о фашистской организации подтвердили в полиции, но без указания имен).