Рубио: Трамп не допустит зависимости США от Китая
Президент США Дональд Трамп не допустит зависимости страны от Китая и изменит подход в его отношении, заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.
Рубио заявил, что мир движется к сценарию, где Китай занимает настолько мощную позицию, что США начинают быть зависимы от него, но «при Трампе это изменится». Кроме того, Рубио подчеркнул, что США рассматривают Китай как самого серьезного своего соперника на мировой арене.
«Вне зависимости от того, что мы будем делать, Китай будет богатой и мощной страной. Это та реальность, в которой мы должны работать», – рассказал Рубио.
В ходе того же интервью Рубио заявил, что США еще не согласовали с Украиной сделку по редкоземельным металлам. Рубио рассказал, что над соглашением ведет работу глава министерства финансов США Скотт Бессент. Госсекретарь также подчеркнул, что сейчас страны близки к тому, чтобы завершить согласование сделки.