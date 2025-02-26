Рубио: Трамп не допустит зависимости США от Китая

Рубио заявил, что мир движется к сценарию, где Китай занимает настолько мощную позицию, что США начинают быть зависимы от него, но «при Трампе это изменится». Кроме того, Рубио подчеркнул, что США рассматривают Китай как самого серьезного своего соперника на мировой арене.