Рубио: США еще не согласовали сделку с Украиной по редкоземельным металлам
США еще не согласовали с Украиной сделку по редкоземельным металлам, заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.
Рубио рассказал, что над соглашением ведет работу глава министерства финансов США Скотт Бессент. Госсекретарь также подчеркнул, что сейчас страны близки к тому, чтобы завершить согласование сделки.
26 февраля стало известно, что Украина согласилась на сделку с США о полезных ископаемых. Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщала, что это произошло после того, как США отказались от требований на получение $500 млрд потенциального дохода от разработки ресурсов.
Американский лидер Дональд Трамп в начале этого месяца выступил с предложением обменять помощь Вашингтона на редкоземельные металлы Украины. Изначально предполагалось, что доходы от продажи полезных ископаемых республики будут направлены в фонд, в котором 100% принадлежит США. Но 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не признает долг Украины перед США в $500 млрд. По его словам, помощь направлялась в виде грантов, а не кредитов.