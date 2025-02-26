Генпрокуратура Румынии обвинила кандидата в президенты в шести правонарушениях
Генеральная прокуратура Румынии обвинила кандидата в президенты Кэлина Джорджеску в шести правонарушениях, сообщает Agerpres.
Джорджеску обвиняют в призывах к действиям, направленным против конституционного строя, в сообщении недостоверной информации, в даче ложных показаний, в участии в фашистской организации, в публичном продвижении культа личностей, виновных в совершении геноцида и военных преступлениях, в создании антисемитской организации.
Кандидат в президенты будет в течение 60 дней находиться под судебным надзором.
26 февраля в Румынии правоохранительные органы задержали Джорджеску, чье лидерство вместе с итогами первого тура в декабре 2024 г. аннулировал Конституционный суд якобы из-за иностранного вмешательства. Официальных пояснений властей Румынии о причинах задержания известного политика по состоянию на 17:00 мск 26 февраля не поступало.
Первый тур президентских выборов в Румынии состоялся 24 ноября 2024 г., по его итогам Джорджеску занял первое место с 23% голосов, а на втором месте с 19% была Елена Ласкони из социал-либерального Союза спасения румын. Но 6 декабря Конституционный суд страны «в целях обеспечения правильности и законности избирательного процесса» отменил результаты голосования. Поводом стала информация спецслужб о том, что Джорджеску якобы получил свое преимущество в том числе из-за иностранного вмешательства в избирательный процесс через TikTok.