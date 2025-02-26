Генпрокуратура Румынии обвинила кандидата в президенты в шести правонарушениях

Первый тур президентских выборов в Румынии состоялся 24 ноября 2024 г., по его итогам Джорджеску занял первое место с 23% голосов, а на втором месте с 19% была Елена Ласкони из социал-либерального Союза спасения румын. Но 6 декабря Конституционный суд страны «в целях обеспечения правильности и законности избирательного процесса» отменил результаты голосования. Поводом стала информация спецслужб о том, что Джорджеску якобы получил свое преимущество в том числе из-за иностранного вмешательства в избирательный процесс через TikTok.