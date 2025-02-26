The Economist: Украина может ужесточить процесс мобилизации

Российская спецоперация на Украине длится с 24 февраля 2022 г. В ходе своей предвыборной кампании Трамп обещал решить этот конфликт после вступления в должность. В феврале он созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций РФ и США, без участия глав этих государств. Представители Киева и Европы также не присутствовали на встрече. 24 февраля Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне сказал, что боевые действия могут завершиться в течение ближайших недель.