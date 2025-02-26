The Economist: Украина может ужесточить процесс мобилизации
Власти Украины могут ужесточить мобилизацию, если решат продолжить борьбу с Россией, опасаясь, что продвигаемая президентом США Дональдом Трампом сделка по урегулированию конфликта окажется невыгодной. Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на источники.
Один из собеседников издания, высокопоставленный американский чиновник, предполагает, что единственный шанс Украины противостоять «плохой сделке» Трампа – это мобилизовать молодежь. Однако, отмечает журнал, идея снизить возраст призыва на военную службу очень непопулярна в стране. Но даже официальные лица из окружения президента республики признают, что Украине придется усилить свою мобилизацию, если она хочет продолжать борьбу, пишет журнал.
«Ужесточение [мобилизации] будет продолжаться. Потому что никто не предложил лучшего решения», – заявил The Economist неназванный украинский чиновник.
Такая перспектива, указывает издание, «рискует расколоть и без того истощенную страну».
Российская спецоперация на Украине длится с 24 февраля 2022 г. В ходе своей предвыборной кампании Трамп обещал решить этот конфликт после вступления в должность. В феврале он созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций РФ и США, без участия глав этих государств. Представители Киева и Европы также не присутствовали на встрече. 24 февраля Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне сказал, что боевые действия могут завершиться в течение ближайших недель.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге 25 февраля заявила, что власти России и Украины после заключения сделки об урегулировании конфликта могут оказаться «немного недовольными».