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Президент Хорватии: размещение миротворцев на Украине без согласия РФ невозможно

Ведомости

Размещение миротворцев на территории Украины невозможно без согласия России, заявил президент Хорватии Зоран Миланович по итогам встречи в Любляне с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар.

«Давайте представим, что Россия на это согласится, а она не станет, и это уже становится смертельной опасностью для тех, кто должен туда ехать», – сказал Миланович (цитата по ТАСС).

Миланович также считает, что мирное соглашение по Украине «в итоге будет заключено между Вашингтоном и Москвой», а у ЕС и Киева «никто не будет ничего спрашивать».

24 февраля президент США Дональд Трамп сказал, что на Украине могут быть размещены европейские войска в качестве миротворцев, чтобы следить за выполнением мирного соглашения после его заключения. В этот же день он сообщил прессе, что президент РФ Владимир Путин якобы не возражает против отправки на Украину миротворцев из Европы, когда боевые действия будут остановлены.

26 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на Украине, Москву об этом никто не спрашивал. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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