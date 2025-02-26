Президент Хорватии: размещение миротворцев на Украине без согласия РФ невозможно
Размещение миротворцев на территории Украины невозможно без согласия России, заявил президент Хорватии Зоран Миланович по итогам встречи в Любляне с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар.
«Давайте представим, что Россия на это согласится, а она не станет, и это уже становится смертельной опасностью для тех, кто должен туда ехать», – сказал Миланович (цитата по ТАСС).
Миланович также считает, что мирное соглашение по Украине «в итоге будет заключено между Вашингтоном и Москвой», а у ЕС и Киева «никто не будет ничего спрашивать».
24 февраля президент США Дональд Трамп сказал, что на Украине могут быть размещены европейские войска в качестве миротворцев, чтобы следить за выполнением мирного соглашения после его заключения. В этот же день он сообщил прессе, что президент РФ Владимир Путин якобы не возражает против отправки на Украину миротворцев из Европы, когда боевые действия будут остановлены.
26 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на Украине, Москву об этом никто не спрашивал.