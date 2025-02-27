Трамп-младший заявил о распространении в сети фейковой аудиозаписи его интервью
Заявление старшего сына президента США Дональда Трампа о том, что Штатам следовало бы вооружать Россию вместо Украины, является фейком, сгенерированным с помощью искусственного интеллекта (ИИ), заявил пресс-секретарь Дональда Трампа-младшего Эндрю Сурабиан в социальной сети X.
Сурабиан написал, что запись подкаста Triggered, в ходе которого Трамп-младший сделал данное заявление, была сгенерирована с помощью ИИ. По его словам, информация о том, что запись – фейк не остановит аккаунты «антитрамповского сопротивления» от ее распространения.
9 января Трамп-младший после начала лесных пожаров в Лос-Анджелесе упрекнул правительство страны в передаче спасательного оборудования Киеву в 2022 г. «О, конечно же, пожарные Лос-Анджелеса пожертвовали Украине часть своих запасов», – написал он в социальной сети Х.
Трамп-младший ранее также критиковал президента Украины Владимира Зеленского.