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Трамп-младший заявил о распространении в сети фейковой аудиозаписи его интервью

Ведомости

Заявление старшего сына президента США Дональда Трампа о том, что Штатам следовало бы вооружать Россию вместо Украины, является фейком, сгенерированным с помощью искусственного интеллекта (ИИ), заявил пресс-секретарь Дональда Трампа-младшего Эндрю Сурабиан в социальной сети X.

Сурабиан написал, что запись подкаста Triggered, в ходе которого Трамп-младший сделал данное заявление, была сгенерирована с помощью ИИ. По его словам, информация о том, что запись – фейк не остановит аккаунты «антитрамповского сопротивления» от ее распространения.

9 января Трамп-младший после начала лесных пожаров в Лос-Анджелесе упрекнул правительство страны в передаче спасательного оборудования Киеву в 2022 г. «О, конечно же, пожарные Лос-Анджелеса пожертвовали Украине часть своих запасов», – написал он в социальной сети Х.

Трамп-младший ранее также критиковал президента Украины Владимира Зеленского.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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