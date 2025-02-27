Трамп-младший заявил о распространении в сети фейковой аудиозаписи его интервью

Сурабиан написал, что запись подкаста Triggered, в ходе которого Трамп-младший сделал данное заявление, была сгенерирована с помощью ИИ. По его словам, информация о том, что запись – фейк не остановит аккаунты «антитрамповского сопротивления» от ее распространения.