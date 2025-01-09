Сын Трампа осудил передачу оборудования Киеву на фоне лесных пожаров
Дональд Трамп-младший, сын победившего на выборах США Дональда Трампа, после начала лесных пожаров в Лос-Анджелесе упрекнул правительство страны в передаче спасательного оборудования Киеву в 2022 г. Об этом он написал в соцсети Х.
Трамп-младший разместил на своей странице скриншот из статьи ABC 7. В ней авторы текста заявляют, что спасательные службы пожертвовали шланги, каски и другое оборудование для Украины.
«О, конечно же, пожарные Лос-Анджелеса пожертвовали Украине часть своих запасов», – написал он, после чего эту запись перерепостил и предприниматель Илон Маск, отметив, что США по международному развитию (USAID) отправили средства на помощь для ГСЧС Украины во время правительства президента Джо Байдена.
Пожары в Калифорнии начались 7 января. Байден 8 января объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния. Он распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных органов власти по восстановлению районов, пострадавших от лесных пожаров.
На 8 января, как отмечает Reuters, из-за лесных пожаров погибли по меньшей мере пять человек, уничтожены сотни домов. Более 100 000 человек получили приказ об эвакуации. Ураганные ветры затрудняли тушение пожаров и способствовали их распространению. В округе Лос-Анджелес без электричества остались почти 1 млн домов и предприятий.