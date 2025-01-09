Сын Трампа осудил передачу оборудования Киеву на фоне лесных пожаров

«О, конечно же, пожарные Лос-Анджелеса пожертвовали Украине часть своих запасов», – написал он, после чего эту запись перерепостил и предприниматель Илон Маск, отметив, что США по международному развитию (USAID) отправили средства на помощь для ГСЧС Украины во время правительства президента Джо Байдена.