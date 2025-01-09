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Сын Трампа осудил передачу оборудования Киеву на фоне лесных пожаров

Ведомости

Дональд Трамп-младший, сын победившего на выборах США Дональда Трампа, после начала лесных пожаров в Лос-Анджелесе упрекнул правительство страны в передаче спасательного оборудования Киеву в 2022 г. Об этом он написал в соцсети Х.

Трамп-младший разместил на своей странице скриншот из статьи ABC 7. В ней авторы текста заявляют, что спасательные службы пожертвовали шланги, каски и другое оборудование для Украины.

«О, конечно же, пожарные Лос-Анджелеса пожертвовали Украине часть своих запасов», – написал он, после чего эту запись перерепостил и предприниматель Илон Маск, отметив, что США по международному развитию (USAID) отправили средства на помощь для ГСЧС Украины во время правительства президента Джо Байдена.

Пожары в Калифорнии начались 7 января. Байден 8 января объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния. Он распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных органов власти по восстановлению районов, пострадавших от лесных пожаров.

На 8 января, как отмечает Reuters, из-за лесных пожаров погибли по меньшей мере пять человек, уничтожены сотни домов. Более 100 000 человек получили приказ об эвакуации. Ураганные ветры затрудняли тушение пожаров и способствовали их распространению. В округе Лос-Анджелес без электричества остались почти 1 млн домов и предприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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