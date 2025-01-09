Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Калифорнии
Действующий президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных органов власти по восстановлению районов, пострадавших от лесных пожаров. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.
В соответствии с распоряжением президента федеральное финансирование предоставляется пострадавшим жителям округа Лос-Анджелес. Помощь будет включать в себя гранты на временное жилье и ремонт домов, кредиты на покрытие убытков от незастрахованного имущества и другие программы, призванные помочь людям и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия.
Федеральное финансирование также предоставляется штатам, племенам, местным органам власти и некоторым частным некоммерческим организациям на условиях долевого участия в расходах на проведение аварийных работ в округе Лос-Анджелес. Оценка ущерба в других районах продолжается, и после ее завершения могут быть определены другие округа и дополнительные формы помощи.
По данным Reuters на 8 января, из-за лесных пожаров погибли по меньшей мере пять человек, уничтожены сотни домов. Более 100 000 человек получили приказ об эвакуации. Ураганные ветры препятствовали тушению пожаров и способствовали их распространению. По данным PowerOutage.us, в округе Лос-Анджелес без электричества остались почти 1 млн домов и предприятий.