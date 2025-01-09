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Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Калифорнии

Ведомости

Действующий президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных органов власти по восстановлению районов, пострадавших от лесных пожаров. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

В соответствии с распоряжением президента федеральное финансирование предоставляется пострадавшим жителям округа Лос-Анджелес. Помощь будет включать в себя гранты на временное жилье и ремонт домов, кредиты на покрытие убытков от незастрахованного имущества и другие программы, призванные помочь людям и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия.

Федеральное финансирование также предоставляется штатам, племенам, местным органам власти и некоторым частным некоммерческим организациям на условиях долевого участия в расходах на проведение аварийных работ в округе Лос-Анджелес. Оценка ущерба в других районах продолжается, и после ее завершения могут быть определены другие округа и дополнительные формы помощи.

По данным Reuters на 8 января, из-за лесных пожаров погибли по меньшей мере пять человек, уничтожены сотни домов. Более 100 000 человек получили приказ об эвакуации. Ураганные ветры препятствовали тушению пожаров и способствовали их распространению. По данным PowerOutage.us, в округе Лос-Анджелес без электричества остались почти 1 млн домов и предприятий. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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