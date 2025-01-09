Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Калифорнии

Федеральное финансирование также предоставляется штатам, племенам, местным органам власти и некоторым частным некоммерческим организациям на условиях долевого участия в расходах на проведение аварийных работ в округе Лос-Анджелес. Оценка ущерба в других районах продолжается, и после ее завершения могут быть определены другие округа и дополнительные формы помощи.